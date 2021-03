Vehículo vuelca en la Escalinata de Tacuary por "error del GPS"

La joven y su acompañante salieron de un cumpleaños y se dirigían a la ciudad de Villa Elisa en el Departamento Central.

Según testigos, el rodado primero descendió las escaleras, luego impactó contra una muralla y cayó al precipicio, informó Telefuturo.

La conductora relató que el GPS le indicó que continuaba la calle, por lo que siguió de largo y terminó volcando.

"El GPS te tira como si fuera que podés pasar derecho, no hay ninguna señalización, vinimos derecho con mi amigo y volcamos, el GPS tira como si fuera una calle, realmente frené, pero no lo suficiente para no volcar", lamentó.

El rodado quedó con daños materiales y los dos ocupantes resultaron con lesiones leves, tras el accidente.