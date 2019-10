Varios senadores revelan patrimonio que supera los G. 1.000 millones

En el Senado siguen esperando la respuesta a un pedido de informe para que se remitan los datos de los patrimonios de autoridades de distintas instituciones del Estado, y hasta funcionarios.

Mientras tanto, algunos senadores revelaron a grandes rasgos sus posesiones, aunque hasta el momento no entregaron documentación por escrito de sus bienes.

El liberal José Pakova Ledesma se limitó a señalar que tendría un patrimonio de cerca de G. 1.000 millones.

El ex obispo y ex presidente de la República, Fernando Lugo también habló de sus bienes, y alegando que supuestamente no varió, sería un poco más de G. 1.000 millones.

El colorado abdista Juan Carlos Galaverna manifestó que posee más de G. 1.000 millones pero menos de G. 5.000 millones en bienes.

Admitió que su patrimonio va en aumento y atribuye a que tiene la mitad de las acciones en una cerámica.

Ledesma manifestó que la Contraloría es el órgano que debe revisar y analizar las declaraciones juradas, y que todas las autoridades tienen que presentar la documentación.

Hizo referencia a la situación del ministro Eduardo Petta, quien de acuerdo a la Contraloría no incluyó entre sus bienes varios inmuebles.

“Dependerá de lo que haga la Fiscalía revisar y si hay dolo al imputar”, consideró.

En cuanto a sus bienes, indicó que tiene una casa valuada en G. 300 millones.

Además, mencionó que cuando llegó al cargo de gobernador en San Pedro, dejó de ser productor bananero.

Indicó que ahora hace el papel de gestor o mediador de los productores que se dedican al ramo.

Aseguró que siempre presentó su declaración jurada de bienes, y lo mismo dijeron tanto Lugo como Calé.

“Me parece bien la transparencia de todos los funcionarios públicos”, dijo Lugo a los periodistas, ayer.

En cuanto a su patrimonio, refirió que es el mismo que desde el 2008, citando la casa que tiene en Lambaré, que está valuada en G. 800 millones, y otra casa en Asunción, que es de sus padres.

También dijo que posee un vehículo, y que su sus bienes “pasan los 1.000 millones”.

“Desde que entré a la función pública no aumentamos. En el 94, yo dejé de pertenecer a la congregación y mis bienes compré con mi trabajo como obrero en Mercedes Benz. Compré el terreno y construí la única casa que tengo”, dijo.

Calé remarcó que presentó en tiempo y forma su declaración jurada. “Aumentó mi patrimonio por la buena remuneración. Soy propietario de la mitad de las acciones de una cerámica”, refirió.

Indicó que tiene inmuebles y un vehículo.

“Todo lo que se transparente me parece bien. Creo que se está poniendo más ruido que la lana”, consideró sobre los casos de los ministros que están en la mira.

Específicamente sobre el caso de Petta, alegó que considera un error que el mismo no haya declarado ser propietario de una séptima parte de los inmuebles que comparte con sus hermanos.

“Pienso que más bien fue error que dolo”, sentenció.

Salió en abierta defensa de la ministra de la Mujer, Nilda Romero, por quien pone las manos en el fuego.

“Dicen que no hay que poner las manos en el fuego por nadie, yo por ella pongo porque la conozco como una persona absolutamente honesta”, sostuvo.

Coincidió con la misma respecto a la plusvalía, agregando que Romero tiene una casa desde hace décadas en una zona muy cara de Asunción, sobre Lilio.

“En esa zona la plusvalía es grande”, argumentó el senador en defensa de la ministra.



Las cifras

1.000 millones de guaraníes aproximadamente tiene el liberal José Pakova Ledesma en inmuebles.



1.000 millones de guaraníes y un poco más es lo que posee Fernando Lugo como parte de su patrimonio en bienes.



5.000 millones de guaraníes aproximadamente es lo que tiene Juan Carlos Galaverna y atribuye a las acciones de su cerámica.





Derecho a aclarar

El senador liberal Fernando Silva Facetti sostiene que los informes patrimoniales no son públicos, y que se tendría que tener el derecho de aclarar las dudas a la Contraloría. Considera que solamente por orden judicial se puede acceder a la documentación sobre los bienes. Cree que la situación que está atravesando el ministro Eduardo Petta, es un problema que van a tener todos, porque siempre hay variaciones. “Es importante hacer una conciliación antes de hacerlo público y la Contraloría no tiene ese mecanismo previo”, dijo. Sentenció que Petta tiene derecho a dar una explicación de su caso.