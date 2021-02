Vacuna de J&J es efectiva contra casos graves de Covid

Esta evaluación se emitió a días de que se reúna una comisión independiente para votar la autorización de la vacuna y el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que en caso de que se obtenga, Johnson & Johnson entregará entre tres a cuatro millones de dosis la próxima semana.

La FDA señaló que la vacuna ofrece protección, incluso frente a las cepas sudafricana y brasileña, y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia contra los casos severos de 85,9%, con una tasa de 81,7% en Sudáfrica y de 87,6% en Brasil.

Si se analizan los datos totales, la vacuna es efectiva en un 85,4% frente a las formas severas de Covid-19, pero su protección cae al 66,1% frente a los cuadros más moderados de la infección.

FMI PIDE COLABORACIÓN. La crisis provocada por la pandemia deja rezagadas a muchas economías y perjudica más a los más pobres, además de generar un acceso “desigual” a las vacunas contra el coronavirus, por lo que es necesario fortalecer la colaboración para acelerar su distribución, señaló este miércoles la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En un mensaje de cara a la reunión del G20 el viernes, Georgieva urgió a los países a incrementar la distribución de vacunas, para asegurar que el Covid-19 esté bajo control.

UNESCO. La Unesco pidió este miércoles que las vacunas para el Covid se consideren un bien público mundial como forma para que no queden reservadas a los países ricos y puedan llegar también en particular a las personas más vulnerables del mundo en desarrollo. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó en un comunicado que hay más de 130 países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna, de forma que allí “los más vulnerables no están protegidos”. AFP-EFE