UTCD cierra en Quiindy y pretende mudar a alumnos a otra filial mau

El pasado lunes, representantes de la sede central de la UTCD se constituyeron en Quiindy. En la ocasión, les propusieron a los alumnos ser trasladados a la filial de Paraguarí. Esta información fue confirmada por el coordinador de esa sucursal, Humberto Forestieri, quien admitió que ellos absorberían a los estudiantes de Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud en esa entidad.

Pero, la sede Paraguarí de la UTCD también funciona sin aval del Cones, en virtud a que no figura en el catastro de carreras y filiales legalmente habilitadas. Forestieri admitió –en contacto con este diario– que están en proceso de habilitación. Aseguró que cuentan con convenios de pasantías para prácticas hospitalarias, pero no supo especificar con qué centros asistenciales tienen vigente esos acuerdos.

“Acá ya se cerró la facultad”, se redujo a decir Diego Ramos, coordinador de esa filial, antes de cortar la comunicación telefónica. Por lo que se desconoce la cantidad de alumnos que serían trasladados.

Tampoco Forestieri tiene información acerca de cuántos estudiantes seguirían sus carreras en la mencionada filial.

“Desconozco, se están haciendo los relevamientos de los datos de los alumnos. Muchos detalles no tengo, justamente no puedo brindarte muchos datos porque no tengo”, se excusó al explicar que esa migración interna “es una disposición de la central”.

Olga Benegas, secretaria general de la UTCD, no atendió a los insistentes llamados a su teléfono celular. Ella estuvo en Quiindy el pasado lunes, y fue justamente la responsable de prometerles a los alumnos de allí que serían reubicados.

Irregular. Al ser consultado el coordinador de Paraguarí si allí dan clases en el turno especial de viernes y sábados, aclaró: “En realidad son jueves, viernes y sábados”.

A renglón seguido refirió que están trasladando las clases a los días entre semana. “Estamos ajustando las disposiciones, nos estamos reajustando a las instrucciones del Cones, para que sea de lunes a viernes”, manifestó.

Respecto a que si eso significa que ya eliminaron el turno especial, su respuesta dejó más dudas: “Se está suprimiendo. Pero, este año llegaríamos al 100% del traslado de los alumnos de ese turno semanal, de lunes a viernes”.