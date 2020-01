Urgen limpieza en Mercado 1 y advierten sobre planilleros

El intendente Óscar Nenecho Rodríguez hizo un recorrido ayer por este pequeño centro de abastecimiento capitalino y tras dialogar con los vendedores prometió atender cada una de sus inquietudes.

Gloria Martínez, quien tiene un local de comidas en este punto mercantil, señaló que “las paredes están llenas de telarañas y precisan de pintura. Incluso hay partes en las cuales se tienen fisuras”.

Denunció que las cañerías están taponadas y que no pueden contar con el concurso de los empleados de mantenimiento, ya que los mismos solo firman las planillas y no se los encuentra al momento de necesitar de ellos. “Necesitamos que trabajen, que no estén diseminados de aquí para allá y que no cumplan con sus obligaciones. Aquí hay planilleros y familiares de ciertas autoridades que no hacen nada”, sentenció.

Finalmente, exigió que todo lo que se recauda en concepto de canon diario por el usufructo de espacios en el Mercado 1 sea revertido en mejoras en lo que respecta a la infraestructura, de manera a poder trabajar en un sitio cómodo y seguro.