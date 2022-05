Urbieta dice que no se requiere afiliación

El miembro del Tribunal de Apelación de Caazapá y candidato a ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Édgar Urbieta, dijo a la Monumental 1080 AM que no es requisito estar afiliado a algún partido para alcanzar el cargo en la máxima instancia electoral, pero que respetará la decisión del Senado.

“Cuando yo me postulé, no estaba en los requisitos estar afiliado o no a algún partido político... Voy a respetar la decisión del Senado... Ellos decidirán quién debe desempeñar el cargo de ministro”, manifestó el candidato sobre el proceso llevado adelante en el Consejo de la Magistratura y la situación actual en la Cámara Alta.