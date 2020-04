Universidades deben acreditar calidad de sus clases virtuales

El Cones, en su Resolución N° 8 del 16 de abril, dio al menos 15 días para que cada universidad e instituto informe sobre las carreras que pasarán a la modalidad a distancia, así como los detalles sobre cómo llevarán a cabo ese proceso académico.

La Aneaes, a su vez, prevé socializar en 60 días el modelo de evaluación de las herramientas virtuales a aplicar.

En agosto –estiman– convocarán a las carreras de grado y posgrado virtuales para que pasen por la lupa de los pares evaluadores. “El papel nuestro es garantizar que estos servicios que se van a prestar sean de calidad. Esa matriz de calidad se tendrá en no más de 60 días”, afirmó Raúl Aguilera, presidente de la Aneaes.

Algunas evaluaciones –dijo– serán bajo el formato diagnóstico, para la mejora; otras que ya tenían en funcionamiento el programa en forma virtual “podrán buscar la propia acreditación”, separó.

La Aneaes, este año, tenía previsto evaluar 181 titulaciones; pero por la pandemia se pospuso todo para el 2021.

Aguilera entiende que cada universidad, amparada en la autonomía y según su capacidad, puede tener un calendario diferenciado para poder culminar este año o, incluso, el ciclo académico puede permear el año próximo.

“No queda otra que avanzar en el formato virtual. Este proceso será diferenciado: algunas universidades no tienen muchos inconvenientes; aunque no tengan carreras virtuales, tienen todas las condiciones para cerrar el año. Otro grupo está reajustando sus procesos y algunas universidades que no tienen la cultura del trabajo virtual ni realizaron inversiones necesaria les llevará más tiempo”, reflexionó.