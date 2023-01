Unidos a la raíz, unidos a Cristo

No sabemos el motivo de su rechazo, pero podemos intuirlo: el mensaje de Jesús no es el que esperan, prefieren seguir amarrados a su propia doctrina, intenciones o planes. Y eso los lleva a rechazar a Dios.

Tú y yo, en ocasiones, también podemos actuar como los escribas. Quizá no con un rechazo frontal, pero sí negando sus enseñanzas en nuestro interior.

Puede ocurrirnos que pensemos que una enseñanza de la Iglesia es muy dura y prefiramos seguir amarrados a nuestras propias opiniones. El camino del cristiano es de seguimiento de Cristo.

Para lograr la unidad de los cristianos es preciso primero que nosotros estemos muy unidos a la raíz, a Jesús.

Por eso, una actitud que debemos fomentar frecuentemente es la de perdonarnos a nosotros mismos, por nuestros pecados personales. El que no reconoce que ha pecado, no se perdona a sí mismo y sigue amarrado a sus propias convicciones que no son las de Dios.

No podemos salvarnos por nosotros mismos, necesitamos la gracia de Dios. Si rechazamos la ayuda de Dios, el amor infinito que Dios nos tiene, no podremos alcanzar la santidad. Porque la salvación no es un premio merecido a la lucha de una vida, es más bien un don inmerecido que Dios da a aquellos que buscan amarlo.

Si uno rechaza la ayuda del Espíritu Santo, rechaza este don de Dios que es su propia salvación.

San Josemaría repetía con frecuencia una jaculatoria “Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam”, para que todos los cristianos tengamos una misma voluntad, un mismo corazón, un mismo espíritu.

Busquemos estar siempre muy unidos a Dios a través de la oración. Un camino para conseguir esta unidad es ser siempre muy fieles y rezar diariamente por el Papa y por la Iglesia.

(Frases extractadas de https://opusdei.org/es/gospel/evangelio-lunes-tercera-semana-tiempo-ordinario/)