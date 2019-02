Una semana bajo tensión en pulso entre Guaidó y Maduro por la ayuda

Reconocido como mandatario interino por 50 países, Guaidó prepara movilizaciones en todo el país para acompañar voluntarios que irán a la frontera en caravanas de autobuses en busca de las toneladas de medicinas y alimentos acopiados en Colombia, Brasil y Curazao.

Cargamentos de asistencia humanitaria llevados en aviones militares de EEUU permanecen en las bodegas de la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos.

Un segundo centro de almacenamiento en Brasil se abrió ayer en el estado fronterizo de Roraima, con ayuda totalmente brasileña, en tanto hoy llegará un avión desde Miami a Curazao con más asistencia estadounidense.

A medida que se acerca el sábado, Guaidó, jefe del Congreso de mayoría opositora, multiplica sus llamados a la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, para que deje pasar la asistencia. “Este 23 de febrero tienen la oportunidad de salvar las vidas de cientos de miles de venezolanos. Piensen en sus familiares y amigos, en el respaldo que tendrán de todo un país y del mundo”, expresó el domingo.

No obstante, la Fuerza Armada reforzará la presencia en las fronteras, pues a juicio de Maduro la ayuda humanitaria es un show político y el preludio de una acción militar no descartada por el Gobierno de Donald Trump. Guaidó fijó para el ingreso de la ayuda el día en que se cumple un mes de su autoproclamación como presidente interino, luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador del poder al considerar su reelección como fraudulenta. El opositor, de 35 años, no ha querido revelar cómo vencerán el cerco impuesto por Maduro, pero asegura que habrá una avalancha humanitaria y que espera que los 600.000 voluntarios aumenten a un millón.

El proveedor estatal bloquea web de los voluntarios

La estatal de comunicaciones CANTV bloqueó ayer la web de voluntarios para la entrada de ayuda humanitaria gestionada por Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como el presidente encargado de Venezuela por 50 países, denunció la oposición. Dirigentes opositores ya denunciaron la semana pasada que CANTV redireccionó la página de internet www.voluntariosxvenezuela.com, en la cual se registran los voluntarios para la asistencia, hacia el portal www.voluntariosvenezuela.com, una web con diseño idéntico a la original, pero una base de datos distinta. “Ya estaba esa página falsa y, ahora, prefirieron simplemente bloquear la web”, declaró Hasler Iglesias, activista de Voluntad Popular.