Una polémica historia de amorío

La controversia comenzó hace unos meses, Maluma y Natalia Barulich, quien fuera su novia los últimos meses, dejaban su relación. Rápidamente se empezó a rumorear que la modelo podría estar manteniendo más que una amistad con Neymar. Rumores que se tornaron en verdad cuando ella misma publicó una fotografía junto a la estrella del PSG para felicitarle su 28 aniversario.

Burla. La semana pasada, Neymar Jr. y otros jugadores del equipo francés celebraron su triunfo ante el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League, cantando la canción Hawái. El video de los futbolistas se viralizó rápidamente y los fanáticos del reggaetonero lo tomaron como una provocación hacia el cantante, quien además desapareció de las redes sociales, por lo que las reacciones a su alrededor se incrementaron.

Pero tras la derrota del equipo del brasileño ante el Bayern de Múnich en la final del torneo europeo, haters no dejaron pasar la oportunidad, se viralizaron fotos del artista colombiano riendo con la camiseta del Bayern.

Desaparición y aclaración. Después de varios días en el centro de la polémica, Maluma reapareció en su Instagram para aclarar los rumores y memes provocados por la interpretación de Neymar y su salida de las plataformas digitales.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el cantante.

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, dijo entre risas.

Maluma también quiso hablar de su supuesta rivalidad con Neymar Jr. Aunque primero bromeó sobre el tema, después recobró la seriedad y dedicó unas palabras muy sinceras hacia el futbolista, su ex pareja y hasta agradeció que usaran su canción para celebrar su triunfo.

Finalmente, el cantante reveló que cerró su Instagram porque necesitaba un espacio para sí mismo, antes de que presentar su nuevo disco.

Relación tóxica. Por su parte Natalia Barulich sostuvo una conversación a través de un podcast. Durante la charla confesó que su relación con Maluma tuvo muchos altibajos, y señaló que ella se entregó completamente, pero sentía que el cantante no se comprometió ni la mitad que ella lo hizo. Dijo también que su romance con Maluma incluso habría llegado a ser “tóxico” en varios momentos, declaraciones que dejaron sorprendidos a la mayoría de seguidores. Natalia y Maluma duraron 2 años; se conocieron en la grabación de Felices los 4 y quedaron flechados. Por un tiempo estuvieron muy enamorados.