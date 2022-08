Una etapa de transición y propicia para los nuevos

La Selección Paraguaya nuevamente en escena y esta vez enfrentando el miércoles a México, en Atlanta, en un compromiso con poca trascendencia atendiendo las circunstancias del caso. No es Fecha FIFA, tampoco es dotación completa y el Tata Martino sin muchas vueltas anunció tempranamente que serán jugadores locales los protagonistas del evento. De los jóvenes citados surge el nombre de Emilio Lara, del América, con pocos partidos en Primera y bajo la lupa del fútbol europeo, considerado por la prensa de su país con gran futuro. El zaguero central se perfila y no se descarta la posibilidad de que sea considerado para Qatar, donde su escuadra compartirá la llave con Polonia, a quien enfrentará de entrada el 22 de noviembre, para posteriormente medirse con Argentina y Arabia Saudita. Volviendo a lo nuestro, el DT Barros Schelotto en su clásica conferencia habló de la responsabilidad que afronta este tipo de cotejos y la brillante oportunidad que tendrán los nuevos en exhibirse, ya partiendo desde el ambiente grupal con los microciclos realizados. La elección cayó en un buen número en Para Uno, ocho en total: Alfredo Aguilar, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Luis Zárate, Iván Torres, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Derlis González. De Libertad eligió a tres: Lorenzo Melgarejo, Diego Gómez e Iván Piris. Por el lado de Cerro se inclinó con dos: Ángel Lucena y Alexis Duarte. De Nacional puso la vista en el arquero Santiago Rojas y hacia Dos Bocas fue por Matías Segovia, de la nueva generación aurinegra. Tal como lo anunció anteriormente el orientador argentino, dijo que recurrirá a pocos del exterior y entre ellos Antony Silva del Puebla, Carlos González del Toluca, Richard Sánchez y Bruno Valdez del América, Matías Galarza del Coritiba y Andrés Cubas, el argentino nacionalizado, del Vancouver, que sigue con el crédito otorgado primero por Berizzo y ahora por el actual entrenador. Plantel justo, lo necesario para encarar lo que viene, aguardando una buena producción de la Albirroja que en esta etapa conoció de un rendimiento aceptable ante Corea y desea reproducirlo ante los mexicanos. No hay mucho más, solo esperar el encuentro a disputarse el 31 a las 21:00. donde será una buena chance para los futbolistas que disputan el torneo doméstico. Luego y ya contemplando Fecha FIFA, Paraguay lidiará con Emiratos Árabes el 23 de setiembre en Viena y el 27 en Sevilla ante Marruecos. Pedido Por decisión unánime en la reunión del Consejo de la Conmebol, se solicitó a la FIFA se mantenga el sistema de todos contra todos en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. La única variante que se tendrá y ya es oficial son los cupos para la cita cumbre a verificarse en Estados Unidos, México y Canadá, siendo de seis plazas y media, brillante ocasión para tener mayor presencia sudamericana y aquí ya entramos con “si esta vez no vamos, el acabose”, y sin desmerecer para nada a otras selecciones. Ya van tres ausencias consecutivas y un profundo dolor que acarrea toda una generación sin ver a la Albirroja en el acontecimiento más importante del balompié, a lo que se agregan tempraneras eliminaciones como ocurriera en esta última edición, tocando fondo y dejando malísima impresión. No se mueve En el ránking FIFA Brasil mantiene el liderazgo seguido de Bélgica y Argentina en tercera posición. Francia cuarto, Inglaterra quinto, España sexto, Italia séptimo pese a no estar en Qatar, Países Bajos octavo, Portugal noveno y Dinamarca décimo. La alta distinción para brasileños y argentinos no es casualidad, borraron del mapa a los demás en las clasificatorias con una gestión admirable y considerados ambos por la prensa mundial como aspirantes a la obtención del título. Los otros de Sudamérica son Uruguay en la posición 13, Colombia 17, Perú 21, Chile 29, Ecuador (presente en 2022) en el lugar 44, Paraguay 50, Venezuela 56 y Bolivia 81, que contrató a Gustavo Costas como nuevo técnico y que asumirá en el mes de noviembre. Para los amistosos Fecha FIFA el encargado de conducir a la selección del altiplano es el paraguayo-boliviano Pablo Escobar, hoy responsable de las categorías inferiores. Copan los brasileños Entre la Libertadores y Sudamericana vuelve a rodar la pelota cuando pasado mañana, a las 20:30, en Curitiba el bicampeón Palmeiras visite a Paranaense (la vuelta el 6) quien había eliminado a Libertad. El conjunto de Gustavo Gómez se erigió tempraneramente en candidato y hasta podría registrarse una final con el mismo Flamengo, que el miércoles verá a Velez Sarsfield en Buenos Aires. La propia presencia de Arturo Vidal, la máxima figura de Chile, genera un interés especial en el equipo más popular de Brasil y la revancha ante el conjunto rioplatense está prevista para el miércoles 7 en Río. En cuanto hace a la Sudamericana, el calendario asigna el cotejo entre Independiente del Valle de Ecuador y Melgar de Perú para el miércoles 31 de agosto, en Quito a las 18:15, y mismo horario para el desquite el 7 de setiembre en Arequipa. El jueves 1 Atlético Goianiense de Diego Churín chocará ante el Sao Paulo en Goiania, cerrándose la serie el jueves 8 de setiembre, a las 20:30, en el Morumbí. Cinco brasileños en semifinales de ambos torneos, un argentino, un ecuatoriano y un peruano conforman el grupo de los más privilegiados del continente.