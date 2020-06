Una cómoda prisión

Cuando hace casi cuatro meses salía de Asunción rumbo a Berlín, para un programa de pasantía laboral de dos meses, no me imaginé ni remotamente lo difícil que sería retornar y, menos aún, que podía no retornar. Desde la restringida comodidad de un hotel salud, me toca ahora reflexionar sobre los cambios que experimentaron tanto mi vida como la del mundo entero desde la explosión de la pandemia de Covid-19.