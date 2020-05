Una casita en el árbol, un gran regalo de cumpleaños

Jorge Arnolfo González Gini es el papá de Jorge Luis González Cabral, quien en su cumpleaños número 9, el pasado 4 de mayo, pidió como regalo una casita en el árbol. El papá compartió con los lectores de Última Hora que pudo cumplir el deseo de su pequeño y querido hijo.

“Vivimos en la ciudad de Piribebuy. Mi hijo cumplió 9 años el pasado 4 de mayo y como regalo me pidió una casita, en razón de que no podía hacer el festejo con sus compañeros del 3er grado ni con sus primos. Se sumaron varios aspectos para poder cumplirle su sueño”, relata Jorge Arnolfo González Gini.

Grata experiencia. El papá del niño, que ejerce la profesión de abogado, se comunicó con el diario Última Hora para contar su grata experiencia, luego de leer la nota El sueño de la casa propia, publicada el pasado domingo 17 de mayo, y que cuenta la emotiva experiencia de Enzo, a quien su papá, médico y aficionado a la carpintería, con sus propias manos le ayudó a cumplir el sueño de tener su casita de madera.

“Quería comentarles que leí la nota publicada en el diario. Me pasó lo mismo con mi hijo, quien me pidió una casa en el árbol y como la cuarentena nos obligó a quedarnos en casa y mi profesión de abogado no la podía ejercer por la pandemia, decidí ‘construirle´ el sueño y también el mío”, cuenta Jorge.

Junto a Jorge Luis –sigue relatando el papá–, utilizaron algunas maderas viejas que recicló de un viejo galpón. “Yo tenía mucha madera que me resultó del desmantelamiento de un galpón viejo y buscando donde usarla, para sacar provecho de ella y ahorrar espacio en el depósito de la casa, pensé en hacer con ella la casita, pero no en el árbol. Él me dio la idea; le pregunté cómo la quería. Entonces me hizo un dibujo de cómo era la casita que pretendía, en un árbol”, señaló el padre a ÚH.

EN CUARENTENA. El tiempo libre y obligado de la cuarentena, debido a la expansión del Covid-19, contribuyó a poder materializar el plan que ambos tenían en la mente.

“Por la pandemia no podíamos contratar a nadie y entonces decidimos ponernos manos a la obra”, señala el abogado.

Aunque la casita todavía no está terminada, Jorge Luis ya disfruta feliz de su espacio montado en el patio de su casa. “La construimos juntos, pero aún está en etapa de terminación. Comparto algunas fotografías y les digo que tengo una felicidad enorme al poder cumplirle el sueño a mi hijo”, confiesa entusiasmado el papá.