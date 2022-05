Un triunfo instalará a Libertad en octavos

El Repollero llega a este duelo con gran chance; una victoria lo instalará en octavos de final de la competencia, con una fecha de anticipación. El DT Daniel Garnero pondrá en cancha un potente equipo, aunque tiene bajas obligadas muy sensibles como el caso de Héctor Villalba y Marcelo Díaz, quienes no viajaron a causa de molestias musculares.

Cabe recordar que Libertad, en su última presentación copera, con plantel alternativo, cayó 1-0 ante el Caracas, en su visita a Venezuela.

Su rival, el Furaçao, dirigido por el experimentado Luiz Felipe Scolari, está último en la clasificación (4) y solo le sirve la victoria para continuar con chances.

No se dañaron. En Venezuela fue igualdad a cero, entre el Caracas FC y The Strongest de Bolivia, anoche en el estadio Olímpico de la UCV. La próxima fecha (26 de mayo) los venezolanos visitarán a Paranaense y el The Strongest visitará al Guma, partidos en simultáneo.



1-0

fue el resultado en la ida, victoria de Libertad, por la jornada 3, el 26 de abril. Con el gol de Cristian Riveros.