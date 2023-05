Un resultado perturbador

No hubo sorpresas en las elecciones. Una vez más, al Partido Colorado le bastó con asegurar los votos de su clientela política (integrada mayoritariamente por los funcionarios públicos y sus familiares); y promocionar desde sus medios y sus operadores en redes a determinadas figuras de la oposición, para evitar que alguna en particular concentre los votos no colorados. La estrategia fue simple pero efectiva. Dejó, sin embargo, un elemento nuevo y perturbador que más nos vale analizar.