“Un primer tiempo regular”

“En la primera etapa no jugamos como nosotros vinimos a proponer, porque vinimos a intentar ganar el compromiso”, manifestó en conferencia el entrenador de Luqueño Roberto Torres.

Seguido, el DT profundizó: “Yo creo que lo estábamos haciendo regularmente en la primera etapa. Pero recibimos el gol y a partir de ahí ya fallamos en la segunda jugada de gol. Creo que ahí fue donde animicamente decaimos un poco”.

Para finalizar, el DT Auriazul dejó su punto de vista con respecto al arbitraje. “No tengo que hablar de esto, pero creo que el arbitraje nos complicó un poco el partido. Aparte, van dos veces que me están sacando fácil la amarilla y eso está muy mal. Esto es para hombres, no para otras cosas. No quiero decir, pero se entiende lo que quiero decir”.