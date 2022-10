"Un extranjero ahora podrá obtener la cédula paraguaya en menos de 3 meses"

–¿Cuáles son las innovaciones que se destacan de la nueva Ley de Migraciones que entra en vigencia?

–Todo extranjero que ingresa al país hoy en la categoría de turista va a tener la seguridad de acercarse al mostrador de Migraciones en la recepción, solicitar su radicación temporaria, entretanto, se le va a entregar un documento que le confiere el estatus de residente precario que le permitirá transitar libremente y realizar actividades lícitas en el país, mientras dure el proceso para la obtención de su carné temporario. Con la radicación temporaria, podrá obtener la cédula de identidad paraguaya en menos de 3 meses. Con esta ley se facilita a los extranjeros acceder a la cédula paraguaya y se extiende el plazo de duración de la radicación temporaria a 2 años. En la ley anterior se otorgaba un plazo de hasta 1 año.

Una vez que esté por vencer esa radicación temporaria puede aplicar al cambio de categoría y solicitar la radicación permanente, ya con documentos locales y sin mayores trámites.

–¿Qué aspectos desfasados y que iban contra los derechos humanos se dejan de lado con la nueva Ley de Migraciones?

–Cuando fuimos a una reunión en Ginebra, nos preguntaron por qué dentro de nuestros requisitos para poder residir en el país se incluía un certificado de no poseer alguna enfermedad infectocontagiosa o una enfermedad mental. Explicamos que nuestra legislación estaba desfasada y que lastimosamente la nueva legislación no salía. Es uno de los requisitos que ya no se va a solicitar. Se consideraba discriminatorio.

Hoy, con la nueva ley también se elimina el requisito del depósito bancario, teniendo en cuenta que para acceder a la residencia permanente se pueda hacer solamente por ciertas leyes vigentes, como la Ley 2193 que autoriza a la Policía Nacional a expedir cédula de identidad a los extranjeros cónyuges de paraguayos y a los extranjeros hijos de padre o madre paraguayos. La ley N° 1938/2002 General sobre Refugiados; el Decreto N° 9032/2007 de Patria Grande para ciudadanos argentinos y Ley N° 6774/2021 para ciudadanos uruguayos. Y si llegan como inversionistas, tenemos un acuerdo con Industria y Comercio, donde tenemos el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace).

–¿Se contempla la posibilidad de trámites online para facilitar a la persona esas gestiones?

–Estamos en gestiones con el Mitic para generar una identidad electrónica. Esto permitirá acceder en línea a documentaciones en todas las instituciones del país. Nosotros planteamos al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación la posibilidad de que los extranjeros tengan una identidad electrónica temporaria por un plazo de 90 días. Esto, una vez que ingresan al país, con su número de documento, o con el número de mesa de entrada para aplicar a la radicación temporaria, sin tener que recorrer todas las instituciones. Esto se daría a inicios del 2023. La idea es agilizar todo.

–Leímos que con la nueva ley se eleva la categoría de la Dirección General de Migraciones a Dirección Nacional. ¿Se traducirá esto en más funcionarios y mejor presupuesto?

–Sí, y efectivamente modernizada y como Dirección Nacional estaremos acorde a toda la región y a gran parte de Centroamérica y más.

Hoy ya estamos con un cumplimiento efectivo de las políticas públicas en el ámbito de las migraciones y de los derechos humanos. En cuanto a si se traducirá a mayor infraestructura y más funcionarios, eso dependerá de lo que se recaude, teniendo en cuenta que somos una institución que depende en un 82% de recursos propios. Entonces, cuanto más se recaude, más se podrá crecer en cuanto a funcionarios e infraestructura.

La Dirección Nacional tendrá autarquía para definir dónde y cuándo invertir los recursos que generamos. Hoy contamos con un colchón de 42 mil millones de guaraníes que tenemos que reprogramar.

El crecimiento de la institución dependerá de lo que recaude.

–¿Eso no podían hacer por la falta de autarquía?

–Asimismo. Éramos dependientes del Ministerio del Interior y representábamos tan solo el 1% del presupuesto total de este. Hoy, lo que vamos a hacer es tener nuestro propio presupuesto y asignar los recursos donde sea más conveniente.

–¿Cuántos funcionarios tiene Migraciones?

–Contamos con 444 funcionarios. Para estar óptimos, necesitaríamos más del triple. En frontera tenemos poco más de 200 funcionarios y eso complica. Fíjense que si comparamos Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay), los argentinos tienen 180 funcionarios de migraciones allí, y nosotros 25. Necesitamos por lo menos duplicar ese número. Estamos pendientes de una ampliación presupuestaria para nuestra institución, con recursos propios, que queremos invertir en la contratación de más de 80 funcionarios. Lo ideal sería contar con un mínimo de 1.000 funcionarios para ofrecer una mejor atención.

–¿En qué condiciones se hallan los puestos de controles migratorios en los pasos fronterizos?

–Tenemos 18 pasos fronterizos a nivel nacional. En Itapúa tenemos unos 10. Me cupo recorrer en estos días por lo menos 5 en la zona Sur y ciertamente no se hallan en muy buen estado. Coordinaremos mejorar la infraestructura con Puertos, en cuyo terreno se hallan nuestros puestos de control. Falta remodelar las condiciones en que se encuentran los funcionarios. Hacer que cuenten con un espacio digno para trabajar. Solucionamos aspectos tecnológicos para ajustes de sistema y de bienes y servicios. Ahora nos ocuparemos de la infraestructura.

–¿Cuáles son las áreas más vulnerables para el control migratorio en nuestro país?

–Las áreas de frontera seca que compartimos con el Brasil. En la zona de Amambay y Salto del Guairá tenemos más de 70 km en esa área. También en el Alto Paraná, donde el tránsito es muy grande. Nosotros hacemos hincapié en la seguridad interna ya, porque tienen esa ventaja de hacer unida y vuelta sin un control migratorio o un registro migratorio. Entonces nos queda controlar la parte de seguridad. Trabajando con la Secretaría Nacional Antidrogas, con la Policía Nacional, con la Fiscalía.

–¿A qué nivel se encuentra Paraguay en materia migratoria hoy?

–Con estos cambios nos ponemos al nivel de todas las migraciones regionales y, te diría, hasta mundiales, porque desde el 2015 se viene trabajando en esta nueva ley. Hoy podemos sentarnos con todas las instituciones migratorias regionales o de Europa a debatir sobre los mismos derechos y obligaciones.

Lo que resta es el crecimiento en cuanto a infraestructura, número de funcionarios y tecnología. La Dirección de Migraciones no es solo el sello en un documento.