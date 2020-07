En el trabajo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos relacionan a este animal, que vivió hace unos 237 millones de años, con los dinosaurios y los pterosaurios, pues comparte un vello similar que tendría su origen en una herramienta de termorregulación de esta pequeña especie y que va de simples filamentos a la aparición de plumas.