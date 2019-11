Un castillo y un terror dulce en Versalles

Necesito un poco de fantasmas”. Este es el deseo que, según Patricio Sturlese (1973), subyacía en el racionalismo de las gentes del Siglo de las Luces (xviii), en la Francia que se preparaba para la más importante e influyente transformación social en siglos: la de la Revolución Francesa. Su cuarta novela, El jardín de los ciervos (Debolsillo, 2019), abandona el Renacimiento, se salta a la época liminar del ascenso político de la burguesía europea para, de la mano de Dante, como Dante fue de la mano de Virgilio en la Divina Comedia, retroceder a las oscuridades mitológicas y rituales del medioevo.

Hace poco más de diez años, Sturlese era un jardinero que en sus ratos libres escribía un libro sobre la Inquisición y, en parte, se ambientaba en el Paraguay de la Colonia. En su debut de 2009, El inquisidor, hay transcriptas frases en guaraní que, aparecen como en ediciones en diferentes idiomas del mundo. Eso lo hace sentir un poco orgulloso a Sturlese, según confiesa.

¿Está dentro de la novela histórica que acostumbrás?

Está dentro del gótico, que en sí ya es un género que tiene algunos requisitos. La presencia de estos palacios, castillos, climas lúgubres, neviscas, bosques, nieblas. Dentro de esto, es una novela gótica, pero con ambiente palaciego. Acá tenemos intrigas, una conspiración con el eje puesto en la monarquía francesa, momentos previos a la Revolución. Estamos hablando de que ya María Antonieta, la más odiada de Francia, está siendo víctima de una conspiración. Y después tenemos varias figuras históricas, como el conde de Cagliostro, nefasto falsificador que se metió en la corte. La novela termina cuando comienza la Revolución.

¿Lo concebiste originalmente así, que terminara en ese punto?

Sí. Visualicé el final de la obra en un país devastado por la Revolución. Porque, como les digo a todos, siempre en momentos de crisis surge historias. Historias que después son fagocitadas por la gran Revolución. Pero aquí sobrevuela todo esto que es un caldo de cultivo para los aventureros. Hoy en día, América Latina arde. Hay analogías. Esto está escrito en época, pero si lo leés hay pasajes a la actualidad, no porque sean intencionados.

Es el origen del mundo moderno.

Acá vas a encontrar un Estado quebrado que emitía bonos que no podía pagar, vas a encontrar el precio del pan altísimo porque la harina estaba por las nubes, y lo estaba porque los que tenían los campos y se hacían de granos no los vendían especulando a que suba más el pan para hacerlo. Entonces vos decís: Es la actualidad. Estamos hablando del Siglo de las Luces.

¿Entonces hay personajes de la cultura y las ideas caros a ese siglo?

Acá tenemos un debate filosófico entre racionalismo y lo gótico, lo fantástico, el terror que no se sabe explicar. Cuando hablamos de gótico, hablamos de que hay dos categorías del miedo: el que te inspira el aumento de la nafta y el miedo de un grito en el cementerio. Son dos temores, uno racional, porque sabés que no lo podrás pagar, y el otro es el que no se puede explicar. Ese es el temor dulce, el que nosotros cuando éramos chicos nos obligaba a taparnos los ojos, pero a espiar entre los dedos para ver qué pasaba en la película de terror. Acá se ven esos contrastes, porque si bien ya es una época un poco más moderna, comparada con mis otros libros en los que arranco más atrás, en el Renacimiento, acá estamos en la Edad Moderna, ponele. Pero tiene como epicentro la aparición de una comedia de Dante. La primera edición salida de las imprentas de Gutenberg, se sospecha, lo que le daría un precio abultado. Pero como el Siglo de las Luces es el siglo de los falsificadores, de los grandes personajes aventureros, se temía que fuese un fraude. Entonces llaman a un cazador de falsos. Acá aparece el personaje principal que ya no existe.

En la época industrial ya es imposible.

Imposible. Esto sucedía en esta época de artesanos. Eran artesanos incluso los falsificadores. El conde de Cagliostro era un tipo muy hábil, solo que se le dio por las malas artes, pero tenía un don que lo pudieron haber tenido Leonardo o Miguel Ángel.

¿Qué pinta la Comedia en la obra?

En esta etapa de la Revolución, la Comedia que aparece nos empieza a meter filosóficamente en el mundo medieval.

¿Qué es lo que viene a romper ese mundo racional?

Exactamente. Entonces hablamos del racionalismo y del mito del medioevo, más bien religioso, mágico. El personaje entonces da pasos comunes a los que hace Dante en la Comedia. La obra la hereda una vizcondesa y la quiere tasar para vender. Este cazador de falsos empieza a indagar sobre el libro: las tapas internas que eran de madera, si tenía o no carcoma para saber si estaba envejecida naturalmente, si la badana que cubría las tapas fue repujada en caliente con hierro, las nervaduras del lomo, el tipo de hojas, si eran de los proveedores florentinos que se usaban en las primeras épocas de las ediciones, si los tipos eran conformes a los que los principales proveedores ofrecían.

¿Los cazadores contaban con todo ese conocimiento?

Porque en algún momento fueron falsificadores también. Este cazador lo fue, pero ahora está contratado para su destino.



El escritor argentino Patricio Sturlese presentó en Asunción su nueva novela, El jardín de los ciervos, en donde Dante y la Revolución Francesa se dan cita.



