Última sesión de Comisión Permanente

No se incluyó en el orden del día el pedido de renuncia del vicepresidente Hugo Velázquez por la acusación de la Embajada de Estados Unidos de tener vínculos con crimen organizado, el terrorismo y por soborno a funcionarios. Tampoco forma parte de los temas a tratar la resolución que pide remitir el informe del Gobierno estadounidense al Ministerio Público.

Otro tema controversial que no fue incluido fue el pedido de pérdida de investidura para 31 diputados, acusados por recibir sobornos de Horacio Cartes, tras la denuncia del país norteamericano.

Según el presidente de la Comisión Permanente, Ángel Paniagua, no fueron incluidos esos temas porque nadie pidió una sesión extraordinaria, por lo que consideró que no eran asuntos de urgencia. Sin embargo, lo referente a Velázquez ingresó en el orden del día de la sesión anterior, que quedó sin cuórum.

Los temas serán tratados el 8 de marzo, cuando se dé la primera sesión del año en Diputados.

“Entendí que no había urgencia y todo va a quedar para el 8 de marzo, luego de este receso parlamentario. Hay que entender que no hay ninguna carpeta abierta en la Justicia ordinaria sobre los hechos denunciados; entiendo que la Justicia es la que debe valorar si es necesario o no la apertura de una carpeta; en todo caso, si es que está en la jurisdicción de la Embajada de los Estados Unidos, que ellos remitan sus denuncias a la Fiscalía”, señaló.