Ullón habría sido destituido por vinculación con licitación de ANDE

Trascendió además que el presidente de la República mandó anular el contrato con el consorcio.

El ex jefe de Gabinete formaba parte de la empresa Intec como accionista y habría vendido sus acciones, pero aún sigue figurando en la constitución de la sociedad, como se puede ver en el sistema Sinarh, había mencionado el titular de la ANDE, Luis Villordo.

Villordo informó también que al percatarse de que en uno de los sistemas Ullón sigue figurando como accionista, mediante una nota solicitó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas brinde un informe para saber si avanzar o no con los contratos. No obstante, en el sistema SIPE, Ullón ya no figura en la constitución de la sociedad, ya que vendió sus acciones en el 2018.

La licitación se lanzó en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las agencias regionales y Asunción, bajo la modalidad de contrato abierto. Consiste en la contratación de mano de obra para instalación de columnas y reparación de tendidos eléctricos.

La adjudicación se realizó en un principio por G. 145.399.094.740 para 11 empresas, y actualmente es de G. 106.739.198.706 y se excluyó a las empresas del consorcio TIMM.

Al ser consultado Villordo sobre la posibilidad de que Julio Ullón haya sido destituido u obligado a renunciar a causa de esta licitación, mencionó que no cree que sea así.

“No creo que sea así, no puedo afirmar, pero no lo creo, ya que él no formaría parte de esta sociedad”, indicó Villordo.

El titular de la ANDE precisó que mantiene un buen relacionamiento con Ullón y que llegó a participar de la mesa energética que coordinaba el ex jefe de Gabinete. “Es una persona excelente e inclusive antes fui su asesor en la mesa energética, pero ante la imposibilidad de formar un equipo técnico más numeroso, yo solicité el 14 de febrero que finalice mi comisionamiento y retorné a la ANDE”, relató.

Existe una licitación anterior del 10 de julio de este año con una adjudicación de G. 119.000 millones, donde fue adjudicado el consorcio T&I, donde figura también la empresa Intec. Esta licitación se hizo durante la gestión de Pedro Ferreira.

El ex jefe de Gabinete asegura que ingresó como accionista en el 2011 y vendió las acciones el año pasado. Agregó que Intec cumple con todos los requisitos y presentó la oferta más baja y que la ANDE siempre contrató a esta empresa.

Licitación anterior. Este contrato fue adjudicado en julio durante la gestión de Pedro Ferreira.

Licitación observada. Uno de los consorcios adjudicados es el consorcio TIMM pero los contratos fueron parados.



Ex jefe de Gabinete asegura que no está involucrado en ninguna licitación

El ex jefe de Gabinete dice que no está involucrado en ninguna licitación y que su salida del cargo se da por una reestructuración que está haciendo el presidente Mario Abdo Benítez. Informó que en mayo del año pasado vendió las acciones de la empresa Intec, donde era socio minoritario. Actualmente forman parte de la sociedad José Luis Cáceres Fariña, Alba Marina Alvarenga y Alcides Cáceres.

Ullón se considera víctima de una campaña de especulaciones, asegurando que no tuvo nada que ver en el acuerdo de Itaipú y con el falso CEO de Lamborghini que se reunió con Marito. “El 1 de octubre presenté mi renuncia al cargo porque me daba cuenta que mi presencia en ese lugar despertaba la molestia de muchas personas, varias de las cuales pedían a gritos mi destitución, por esa supuesta percepción histórica de poder que otorga. Posterior a eso el presidente me solicita ser parte del proceso de reestructuración del Gobierno en un espacio relevante en la conducción nacional”, dijo.