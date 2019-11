Uglessich quiere seguir viendo a los jugadores

El entrenador de la Albirroja Sub 23, Mariano Uglessich, expuso tras las segunda prueba ante Venezuela: “Veníamos de una semana muy buena y hay chicos a los que conocimos recién esta semana. Vamos a una competencia muy difícil y no tenemos mucho tiempo, entonces queríamos trabajar y conocernos, el resultado es algo más, me quedo con la semana de buen trabajo”. Con respecto a la nómina final, el Russo agregó: “Cuando vuelvan los compañeros que están con la Mayor nos reuniremos y volveremos a analizar el partido para sacar conclusiones. Queremos un microciclo más con los locales y después ya queremos hacer una convocatoria para el Preolímpico; ojalá que los clubes apoyen porque los chicos demuestran que quieren estar en el equipo”. El estratega también remarcó: “Analizamos mucho, a los Sub 23 y los que están en Mayores, quisimos priorizar esta vez con los que no podemos tener mucho contacto, pero los seguimos a todos. Queremos seguir viendo a los valores, no hay que apresurarse para confeccionar la lista definitiva”.