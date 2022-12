UE: Derogación unilateral de convenio sería un menoscabo

El pasado 5 de diciembre, la UE y las embajadas de los países miembros del bloque presentes en Paraguay: Alemania, España, Francia, Italia, además de las embajadas de los países miembros concurrentes ante el Gobierno de la República del Paraguay con sede en Buenos Aires, Argentina: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, suscribieron un primer comunicado sobre el tema.

En este segundo pronunciamiento se reafirman en el contenido íntegro del primer comunicado, resumidos en estos puntos: La UE no financia el proyecto de Transformación Educativa. No decide el contenido de la malla curricular del sistema educativo público paraguayo, y los fondos que la UE destina al sector educativo –38 millones de euros– son no reembolsables y no condicionados. Reiteran la creciente preocupación en referencia al proyecto de ley que deroga la vigencia de la Ley 6659/20, que se encuentra actualmente en el Senado.

Agradecen y acompañan la preocupación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que destaca el rol de Paraguay como socio confiable y respetuoso del derecho internacional. “Lamentamos el menoscabo que una derogación unilateral del convenio financiero ocasionaría en las relaciones entre la Unión Europea y Paraguay”, resaltan. La UE y Paraguay llevan 30 años de amistad y cooperación continuada. Esta relación está cimentada, dice el último comunicado, sobre el respeto mutuo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ayer en la sesión ordinaria del Senado un grupo de senadores, encabezados por el colorado Enrique Riera, intentó acelerar el trámite legislativo para aprobar el proyecto de ley que apunta derogar el convenio, constituyendo la plenaria en comisión para dictaminar sobre la propuesta y luego poner a consideración de los presentes. Pero la sesión quedó sin cuórum.



