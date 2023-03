U2 lanza un nuevo álbum recopilatorio con temas actualizados

Ambos aprovecharon los confinamientos por la pandemia para echar la vista atrás y acometer una profunda revisión de algunos de sus grandes temas, muchos de los cuales fueron compuestos cuando eran adolescentes.

Los ahora sexagenarios Bono, The Edge, Larry Mullen (batería) y Adams Clayton (bajo) han optado por deconstruir esas canciones, auténticos himnos del rock, retocando la música y letras para crear una obra mucho más básica y acústica.

De hecho, apenas hay rastro de las guitarras eléctricas y la voz con la que Bono articula mensajes religiosos o reivindicativos, marca de la casa, suena aún más íntima, muy lejos, por ejemplo, de las versiones originales de Vertigo, Where the Streets Have No Name o One.

Las nuevas canciones de Songs Of Surrender están repartidas en cuatro secciones, una para cada miembro de U2, y no sigue un orden cronológico, pues el primer disco llamado The Edge arranca con One (1991) y el último Bono cierra con 40 del álbum War, el que les lanzó al estrellato en 1983.

En conjunto este nuevo proyecto no solo aborda las transformación de U2, desde sus orígenes en Dublín hasta ocupar un lugar entre los grandes de la historia de pop/rock, sino que también subraya la individualidad de cada uno de sus artistas. EFE



La banda irlandesa, que tiene casi 50 años de exitosa carrera musical, acaba de presentar nuevos temas reimaginados y regrabados que reflexionan sobre su transformación.