TV digital: Sigue importación de los televisores analógicos

Si bien la postergación fue un pedido expreso de la Cámara de Teledifusoras del Paraguay (Catelpar), al gremio le preocupa que no se trabaje en el otro frente, que es la restricción a la importación de los artefactos no adecuados para la norma paraguaya ISDB-Tb de TV digital.

Pablo Troche, titular de Catelpar, manifestó que en varias oportunidades ya pidieron a la Conatel, a Aduanas y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que vean la medida para bloquear el ingreso de los electrodomésticos que no podrán recibir las emisiones digitales locales, pero hasta el momento no tuvieron una respuesta.

Más allá de que el consumidor podrá comprar un decodificador (set top box) para ver los canales digitales, Troche remarcó que las empresas teledifusoras no están desarrollando y adecuando técnicamente sus plantas transmisoras para ese fin, por lo que la calidad de la señal podrá no ser óptima.

EN ESTUDIO. Pedro Mancuello, viceministro de Comercio del MIC, explicó que la importación de televisores aún es libre, pero aclaró que la institución ya autorizó la licencia previa para todos los importadores de este producto. Mantuvieron varias reuniones con Conatel y ahora solo se espera que el ente regulador emita la resolución final en la que establezca hasta cuándo podrán entrar los equipos no configurados para Paraguay, detalló. Los compradores llenarán el registro y especificarán cuál es el modelo de TV a importar. Si no funciona con la norma ISDB-Tb no podrá entrar, dijo Mancuello.

La Conatel habilitó su laboratorio de TV digital, en el que certifica qué modelos son aptos y se les coloca un sticker de certificación en Aduanas (ver infografía). Roberto Quiñónez, director adjunto del ente aduanero, indicó que solo son una entidad de aplicación y como hasta ahora no hay una prohibición expresa, los televisores son una mercadería más que puede entrar al país.