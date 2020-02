Turquía acogió a padre y niña siria que reía de la explosión de bombas

Lea más: Padre hace reír a su hija durante guerra en Siria

Mohamed había convertido aquellas explosiones en algo positivo para no asustar a su hija menor, quien reía cada vez que caía una bomba.

La familia huyó de la ciudad de Saraqib a Sarmada, pero las explosiones seguían siendo un problema en el país sirio.

Embed Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

Finalmente, las autoridades turcas se pusieron en contacto con la familia para darle refugio en dicho país.

"Estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz", expresó el hombre, según informó NoticiasPy.

El conflicto que atraviesa Siria data del año 2011 y mantiene enfrentadas a las fuerzas gubernamentales contra facciones armadas de la oposición y grupos terroristas.