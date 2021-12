Turba intentó rescatar una carga ilegal de 25 toneladas

El hecho ocurrió en la noche del pasado miércoles y registró momentos de tensión ante la acción de personas que se lanzaron para rescatar el cargamento.

“Realmente fue una tarea bastante complicada. Se tuvieron que traer muchos refuerzos para poder escoltar este camión, porque una turba de gente quiso rescatar el camión, fue impresionante, entonces se montó una tarea junto con el apoyo de la Armada”, explicó el fiscal de Villa Hayes Irán Suárez, luego de la incautación de 25 toneladas de productos balanceados.

Dijo que se incautaron alimentos para perros y otros de engorde vacuno en el puesto de control de Vista Alegre. Indicó que estuvieron luego abocados para verificar cada rincón del vehículo, a fin de ver lo que contenía y también verificar todas los documentaciones que se pueda tener en el camión.

Subrayó que por cuestiones vinculadas a la investigación no podrán detallar los nombres de las personas, pero que están abocados a aclarar el hecho y “procesar lo que tengamos que procesar”.

El Fiscal Suárez también explicó que los que cometen estos ilícitos se exponen a una pena de hasta cinco años, siempre que no sean productos de origen animal o vegetal en su estado natural, ya que, en ese caso, la pena va hasta 10 años, porque es considerado como crimen.

Alertó a la ciudadanía que no vaya a comprar los productos de Nanawa. Dijo que ahora no está permitido traer insumos de dicha ciudad. “La gente dice que no hago contrabando porque no crucé de lado Argentino, pero son productos ingresados ilegalmente al país, por lo tanto, configura contrabando”, aseveró.

DETALLES. Por otra parte, Fúster mostró ayer la carga incautada en el procedimiento.

En este orden, encontraron 32 bolsas de veinte kilos de balanceados para canes de la marca Nutribon Plus, 961 bolsas de la marca matute, también de veinte kilos y 143 bolsas de Nutribon de veinte kilos.

En total contabilizaron 22.720 kilos de alimentos para perros. Asimismo, los agentes de la UIC encontraron en el camión 941 bolsas de 30 kilos.