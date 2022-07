Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electora (TSJE), dijo a radio Monumental 1080 AM que se cuestionó la forma en la que se plantea la inscripción automática de los compatriotas, debido a que con esto se rompe con la seguridad que tiene la institución para evitar fraudes.

Señaló que con lo que se plantea, las representaciones diplomáticas pueden enviar una lista con 20 connacionales residentes y el TSJE está obligado a proveer de máquinas de votación a la zona.

“Si no se cambia el sistema de votación, nosotros no vamos a poder cumplir con el proceso, no vamos a poder llevar máquinas a todas partes del mundo (…) Lo ideal sería cambiar la ley, permitir que los paraguayos que están en el exterior puedan votar por correo; de qué les sirve inscribirse y luego no podrán votar”, dijo al respecto.

La intención inicial de la propuesta presentada por el Frente Guasu era que la ley quede vigente para las elecciones del 2023; sin embargo, esto ya no será posible debido al calendario electoral.

El proyecto de ley que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos residentes en el Paraguay y en el exterior, con media sanción en el Senado, en su artículo 4° contempla que la Justicia Electoral deberá fijar local de votación en el extranjero.

La senadora Esperanza Martínez, de Frente Guasu, reflotó el proyecto de ley que ya se había presentado en 2017, pero no tenía dictamen, tras el reclamo de varias colectividades de paraguayos residentes en el exterior, que exigen la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente (RCP).