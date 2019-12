Trovato: “Quiero 40 mil socios”

En ese afán de contar con un grupo de jugadores de mucha calidad, el presidente de franjeado, Marco Trovato, dejó en claro en comunicación con Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, que necesitarán del apoyo de los hinchas, así como sucedió para la vuelta de Alejandro Silva.

“Somos 4 millones de olimpistas y necesitamos unos 40 a 50 mil socios. El hincha de Olimpia tiene que seguir ayudando al club. Muchos de los socios que tenemos pagan sus cuotas y nos ayudan, pero no todos van a la cancha”, apuntó Marco Trovato.

Seguido, el titular franjeado recordó y explicó: ”Cuando iniciamos teníamos 1.100 socios y hoy somos el club como más socios en el Paraguay. Pero evidentemente necesitamos aumentar la cantidad de socios. Quiero 40mil socios y de esa forma Olimpia, con la unión de todos, será una potencia en Sudamérica”.

darán una mano. Consultado sobre si la necesidad de aumentar la cantidad de socios tiene relación directa en las posibles incorporaciones de Derlis González y el colombiano Miguel Borja, contestó: “Lo de Derlis y Borja depende del apoyo de la gente. En el caso de Derlis, la distancia de momento es muy grande, pero siguen las negociaciones. Por el lado de Borja aún no está cerrado, está cerca pero necesitamos la ayuda del hincha, porque no vamos a hacer una inversión que luego no podamos pagar”.

Para cerrar su idea sobre este punto, el de los socios, Trovato dejó un claro mensaje para la reflexión de los hinchas del decano. “¿Que plantel de Olimpia teníamos con 1.100 socios, que plantel tenemos ahora (20 mil) y que plantel podemos tener con 40 mil socias al día?”.

Por la Copa. Olimpia, cabeza del grupo G, se medirá al Santos de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina y el Delfín de Ecuador. Con respecto a los juegos donde el equipo de la franja negra haga de local, Marco Trovato confirmó que dos de ellos se jugarán si o si en Para Uno.

“Contra Delfín y Defensa y Justicia si o si jugaremos en Para Uno. En esta temporada nos hicimos muy fuertes en nuestra casa, conseguimos muy buenos resultados y aparte de eso estamos haciendo inversiones importantes para estar a la altura de las exigencias. En el caso del partido frente al Santos, evaluaremos con el equipo de seguridad si nos conviene jugar en el Defensores del Chaco o en Para Uno”.

Para los encuentros que se disputarán en el Bosque, el titular decano reiteró que se realizará un ránking de socios para premiar y dar prioridad a aquellos que siempre asisten a los partidos. “La prioridad será total para los socios”.