Tropieza con una duda

De acuerdo con la Confederación Brasileña, se esperaba hasta anoche la confirmación del viaje o no del volante del Real Madrid.

Quien llegó a Bogotá y brindó declaraciones fue el delantero del Manchester City, Gabriel Jesús. “Algunas veces se juega muy bien y no acabamos ganando. Y, a veces, no se juega tan bien y ganamos. Tenemos que ver lo que es mejor. Obvio que jugar bien y ganar es muy bueno, pero algunas veces no sucede de esa forma y ganar es lo que más importa. La selección viene batiendo récords”, aseguró el jugador que estuvo ausente por la cuarentena británica en el combo anterior.

Tite probará hoy el equipo titular que entrará a disputar el juego contra los venezolanos en el Olímpico de Caracas. Neymar y Gabigol serían los delanteros.



19

goles a favor y solo 2 en contra tienen los brasileños en la Eliminatoria, los mejores números hasta ahora.