Tribunal ratifica que Enzo Cardozo y Rody Godoy deben ir a juicio oral

Los ex ministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy, a más de la ex directora de Administración y Finanzas, Maristela Azuaga, deben enfrentar juicio oral por el supuesto desvío de G. 68.000 millones.

Esto, según la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia, debido a la inhibición de varios camaristas, quienes confirmaron la resolución del juez Gustavo Amarilla, del 23 de abril de este año.

El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Gustavo Auadre, Andrea Vera Aldana y Enrique Mercado Rotela, que rechazaron todos los puntos planteados por la defensa de los procesados.

La apelación había sido presentada por los abogados Ricardo Preda, por el ex ministro Rody Adán Godoy; el abogado Osvaldo Bittar, por los procesados Alberto Riquelme, Marcela Fleitas, Maristela Azuaga y María Lourdes Meza; además del abogado Víctor Gulino, por el ex ministro Enzo Cardozo, tras la resolución que elevó el caso a la etapa de juzgamiento público de los procesados.

RECURSOS. Declararon inadmisible el recurso con respecto al rechazo del pedido de sobreseimiento definitivo.

Después, sí estudiaron los recursos contra el rechazo de la nulidad de la acusación, y el rechazo de la prescripción de la sanción penal. Finalmente, también estudiaron el rechazo de la excepción de falta de acción.

La defensa dice que la acusación es nula porque no cumplía con los requisitos legales. Además, que el juez no analizó todos los puntos cuestionados por la defensa.

Sobre la prescripción, las defensas alegan que la acusación se presentó en el 2014, el último pedido que interrumpe la prescripción, con lo que pasaron más de 6 años y 7 meses para la preliminar, con lo que el caso ya estaba prescripto.

Sobre la excepción de falta de acción, Cardozo apuntaba que era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuando lo imputaron, por lo que no podía ser procesado, y lo hicieron.

Los camaristas apuntaron que la acusación reunía todos los requisitos, que el recurso del abogado se basaba en conjeturas y subjetividades, sin que las mismas resulten observadas en la resolución del juez.

Con respecto a este punto, dicen los camaristas que hubo circunstancias objetivamente insuperables, tales como que no hubo juez por las innumerables recusaciones, por lo que había que rechazar la prescripción.

Sobre la falta de acción, dicen los camaristas que no puede haber más de una inmunidad, que no puede haber sumatoria, por lo que rechaza también este punto.

Al final, los camaristas confirman la resolución dictada por el juez Gustavo Amarilla, por lo que el caso será discutido en juicio oral.

Con ello, ahora, el expediente volverá al Juzgado del magistrado Gustavo Amarilla, donde se deberá sortear al Tribunal de Sentencia que juzgará a los acusados Enzo Cardozo, Rody Godoy y Maristela Azuaga.

Cardozo fue acusado por el supuesto desvío de G. 59.552.639.175 durante su gestión como ministro. Mientras, a Godoy se le acusa por el presunto desvío de G. 8.447.360.285. En total, el monto entre los dos ex ministros es G. 67.999.999.460.



Otro caso para juicio oral

Los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy también tienen otra causa, por presunta lesión de confianza, estafa, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos, del año 2014; el presunto perjuicio patrimonial es de G. 3.719 millones. Esta causa fue llevada por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que también elevó la causa a juicio oral y público. No obstante, el caso está parado debido a un recurso planteado ante la Sala Penal de la Corte, con lo que no se puede hacer el juicio.