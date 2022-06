Trato directo con jugadores

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, tiró la línea dirigencial que seguirá de ahora en más en su presidencia. Una negociación directa con los jugadores, de mano a mano.

“Me debo a mis socios, a mi directiva, voy a buscar siempre lo mejor para el club. Me debo a mis jugadores, quiero que estén tranquilos, tenemos la puerta abierta para los representantes, pero hay que ser respetuosos. Las políticas las dictará el club, si ellos (los jugadores) no están de acuerdo deberán dejar de trabajar en el club. El club dictará la política salarial y porcentajes del pase, al que le gusta bien, al que no, no seguirá trabajando. El club está herido y voy a cuidar los intereses, tenga con quien chocar”, dijo fuertemente Cardona en una conversación larga con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.