Tras un año, Stadecker irá a la preliminar por feminicidio

Ahora, el juez de la causa, Mirko Valinotti, ya podrá fijar la audiencia preliminar, luego de confirmar el rechazo de un recurso de reposición planteado por la defensa.

En el caso, el 2 de mayo del 2019, hace mas de un año, el magistrado fijó para el 13 de ese mes la audiencia preliminar. Esto fue recurrido por el abogado Federico Campos López Moreira.

En su argumento, había señalado que la defensa planteó acción de inconstitucionalidad porque no tuvo acceso a las evidencias recogidas el día del hecho, el 17 de diciembre del 2017.

Entre las evidencias cita la memoria del celular, archivos de audio y video, a más de la autopsia. Con ello, al haber la acción pendiente no podía hacerse la preliminar.

El 9 de marzo pasado, el magistrado rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa del encausado. Con ello, el caso pasó al Tribunal de Apelación.

Ya en Apelación, se solicitó informe a la Sala Constitucional de la Corte, que informó que el 26 de noviembre del 2019 ya rechazó in límine la acción, con lo que ya no existe nada pendiente.

Con ello, los camaristas José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, con el voto en disidencia de Agustín Lovera Cañete, ratificaron el rechazo de la petición de la defensa.

El voto en mayoría afirma que al no existir ya la inconstitucionalidad debe rechazarse el pedido de suspender la preliminar. La disidencia apunta que no se fundamentó el recurso y no debía estudiarse.

De esta manera, finalmente, se podrá ya fijar la preliminar, para saber si el caso va o no a juicio oral, lo que se había quedado paralizada por más de un año.

Según el fiscal, en diciembre del 2017, Gerardo Stadecker llamó a su cuñada para contarle que su esposa Sabryna Breuer estaba muerta.

Conforme con la autopsia, Stadecker primero le propinó un impacto fuerte y seco de puño con los nudillos a la altura del corazón, un golpe con lesión contusa que habría provocado la ruptura de la aurícula derecha y causó una hemorragia interna, que derivó en la muerte. También la habría estrangulado.

Sabryna también presentaba hematomas en diversas partes del cuerpo, y los golpes más recientes se habían dado 48 horas antes de su deceso.

La defensa sostiene que la muerte fue por una sobredosis de drogas y el acusado dice ser inocente.