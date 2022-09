Tras polémica, Senado volverá a corregir reglamento interno

Se habían derogado los artículos 121 y 130, y ahora se apunta a la restitución, al menos del artículo 130.

El mismo establece que ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, salvo resolución en contrario adoptada por mayoría absoluta.

El luguista Hugo Richer atribuyó este hecho a una cuestión interna y a molestias de un sector por la designación de Miguel Fulgencio Rodríguez al frente de la Comisión de Hacienda.

“Era el momento de la disputa fuerte sobre tierras, indígenas, el incidente que hubo con una abogada, con Patria Querida”, remarcó.

“La comisión en principio no se reunía, no había cuórum. Tampoco se podía no tratar en el pleno porque Hacienda no dictaminaba”, manifestó el senador.

“Se desnudó una situación extremadamente irregular. ¿Para qué se van a reunir las comisiones a dictaminar?”, increpó el legislador.