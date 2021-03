Tras nueve días de denuncia, Fiscalía pide informes al MOPC por reguladas

Las intensas reguladas continúan y los usuarios del transporte público siguen sufriendo las consecuencias de la inoperancia de las autoridades del Viceministerio de Transporte. Pese a esto, ayer recién se dio a conocer que los fiscales Lorenzo Lezcano y María Estefanía González, tras tomarse su tiempo, el pasado viernes 26 resolvieron pedir informes al MOPC, tras una semana de haber sido presentada la denuncia por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El Ministerio Público abrió una investigación contra ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, y el viceministro de transporte, Pedro Britos y César Ruiz Díaz, de Cetrapam, por violar la cuarentena. Solicitaron al MOPC que cite a las empresas y titulares de las líneas que prestan servicio en el área Central, si alguna de ellas fue sumariada por no cumplir con la circulación obligatoria de buses. La investigación es por supuesta violación de la ley sanitaria y otros hechos punibles a ser confirmados. Según la denuncia, los citados arriba cometieron lesión de confianza, con la regulada de buses. Los del PLRA habían denunciado el 17 de marzo pasado que la medida adoptada por transportistas puede tener consecuencia como contagio masivo del Covid-19, por el hacinamiento. Habían detallado que es directa responsabilidad del Ministerio de Obras pagar el subsidio. También César Ruiz Díaz, gerente de Cetrapam fue denunciado por supuesto sabotaje y violación de la cuarentena, a raíz de la regulada. CRIMINAL REGULADA Los pasajeros reclaman que desde el Lunes Santo la frecuencia de las unidades se volvió totalmente baja y existe una notable escasez de las unidades en varios puntos de Asunción y área metropolitana. Algunos pasajeros denunciaron que debieron esperar por más de tres horas y sostienen que la regulada es más prolongada que en las semanas anteriores. “Salí a las 05:00 y sigo acá. ¿Por qué nos toman por las astas? ¿Si no quieren trabajar, por qué no renuncian? Llevo tres horas esperando. Tiene que ver la gente sobre Artigas, Venezuela, Loma Pytã”, sostuvo ayer un usuario a Telefuturo. Otros pasajeros trataron de abusos contra ellos las medidas tomadas por los transportistas. El Viceministerio de Transporte difundió la semana pasada en un comunicado que los ómnibus funcionarían desde el sábado pasado hasta el próximo domingo 4 de abril con cierta frecuencia en el marco de las restricciones sanitarias por el Covid-19 y de acuerdo con la disposición. Ayer se resolvió ampliar el límite de ascenso y transporte de pasajeros a la capacidad de asientos disponibles en la unidad y hasta 5 pasajeros parados en mini buses, y hasta 10 pasajeros parados en buses urbanos grandes. La frecuencia de buses hasta el Miércoles Santo debía ser de cada 10 minutos de 05:00 a 07:00 y de 17:31 a 20:30; de cada 30 minutos de 07:01 a 17:30; y de cada 40 minutos a partir de las 20:31. Desde el MOPC comunicaron que para los días Viernes Santo y Domingo de Pascuas se reducirá la circulación de colectivos con flotas al 50%. sin respuesta Por otra parte, los propietarios de transportes escolares, quienes hace una semana ofrecieron a brindar el servicio de traslado, ante la masiva regulada, todavía no tienen el visto bueno del Viceministerio de Transporte para empezar a operar. “Hasta el momento no tenemos nada confirmado, todo parece que quedará en el oparei”, sostuvo ayer Rolando Martínez, el presidente de la Asociación De Transporte Escolar, en comunicación con la 1080 AM. El Gobierno Nacional había autorizado ya hace dos semanas que el sector de transportes escolares pueda cubrir los itinerarios afectados por la regulada.



CRIMINAL. Varios usuarios consideraron como abusos las medidas.