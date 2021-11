Tras jurar, Víctor Ríos asegura que no hará favores a ningún sector

El ex senador liberal Víctor Ríos juró ante el Congreso, ayer, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la ausencia de parlamentarios del cartismo.

En reemplazo del titular de Diputados, Pedro Alliana, participó Ángel Paniagua, vicepresidente primero.

Ríos se comprometió a hacer el esfuerzo para que el Poder Judicial se fortalezca como custodio de la democracia y la Constitución, y que no sea sometido a ningún factor, político ni económico.

Indicó que le tocará integrar la Sala Constitucional y lo primero que hará es una auditoría y revisión de la morosidad de expedientes.

Habló del ideal de la justicia pronta y barata, aunque no le agrada lo de barata porque la justicia no es una mercancía si no un derecho.

Sostuvo que un ministro de la Corte no está para hacer ningún favor, y que está acostumbrado como parlamentario a que distintos sectores hagan lobby pero que autónomamente debe votar.

Alegó que tanto él como todos los ministros del Poder Judicial están abiertos a conversar con todos los sectores, y que se debe avanzar en una administración judicial con puertas más abiertas.

“Ahora tengo que ir raudamente a ocupar mi lugar en la Corte”, fue lo primero que manifestó, tras la jura.

Acerca de los desafíos, remarcó que son varios, citando el caso de la morosidad que es recurrente. “Hay que abordar con una visión científica”, consideró el liberal.

Además, cree que el poder de los jueces está bastante arrinconado. “Vamos a trabajar para que el poder de los jueces aumente mejor y pueda existir realmente una relación de equilibrio entre los poderes del Estado”, señaló.

“Que el Poder Judicial no esté sometido a ningún factor y que cumpla estrictamente lo que dice la Constitución”, manifestó el ministro.

“Obviamente, tienen todo el derecho del mundo, legítimo, de tratar de imponer sus visiones, sus intereses, y en ese contexto es que, no solamente el Poder Judicial, sino todos los poderes del Estado deben mantener su autonomía”, insistió Ríos.

Sostiene que el Poder Judicial es un poder político, que tiene una dimensión política y jurisdiccional.

“Me parece muy bien. Estamos en democracia”, fue su respuesta, cuando se le consultó sobre la ausencia de parlamentarios cartistas.

“La justicia pronta y barata es un ideal por el que hay que trabajar. A mí nunca me gustó eso de justicia barata porque la justicia no es una mercancía, es un derecho”, consideró el ex senador.

“El Estado está obligado a garantizar, tanto al que puede comprar como al que no puede comprar. Entonces, es un ideal por el que tenemos que luchar”, refirió.

“Tendré que responder con mis actuaciones en la Corte Suprema de Justicia, a partir de ahora”, alegó, sobre las críticas a su designación.

“Un ministro de Corte no está para hacer ningún favor, está para custodiar, interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución”, sostuvo, al ser consultado en el caso que reciba una llamada de los que lo eligieron en el Senado.

“Es normal, es lógico, estoy acostumbrado. Fui, casi tres periodos constitucionales, parlamentario. Estoy acostumbrado a que los distintos sectores hagan lobby, planteen sus propuestas, sus visiones, y uno decide autónomamente cómo votar. Esta misma temática tengo que mantener como ministro de la Corte”, sentenció.



Un ministro de Corte no está para hacer ningún favor, está para custodiar y cumplir la Constitución. Víctor Ríos, ministro de la Corte.