Tras denuncias, cónsul paraguaya niega maltratos a funcionarios

Sin embargo, la consulesa paraguaya negó las acusaciones en su contra en la mañana de este miércoles en radio Monumental 1080 AM. En la víspera la funcionaria María Liz Soljancic manifestó al mismo medio que la situación era insostenible.

"Niego absolutamente todos los términos de esta señora y las otras denuncias, porque lo que yo vine a hacer acá es a poner en orden un consulado que estaba sin jefatura de misión. Soy la primera diplomática que asume luego de nueve años, que estuvo gobernado por funcionarios, personas que son ajenas al servicio", resaltó la denunciada.

Aseguró que apenas conoció a Soljancic el año pasado y alegó que en un momento le delegó la función de cajera dentro de la sede diplomática a su cargo, donde debía recibir documentos y dinero por parte de compatriotas, y que aparentemente eso la molestó "y pensó que era denigrante", según la cónsul.

Nota relacionada: Denuncian a consulesa paraguaya en Málaga por supuestos maltratos

"Pero, realmente, estamos acá para servir al compatriota, porque a mí muchas veces me tocó acá ponerme en la caja y cobrar yo. O sea, no es denigrante como tampoco lo es atender el teléfono, contestar un mail o atenderle a una persona que no pudo hacer su cita. No es denigrante ser cajera", prosiguió.

Las primeras denuncias en su contra fueron elevadas al embajador en España, Ricardo Scavone. Luego, al canciller nacional Julio Arriola, quien ordenó que el inspector general del servicio exterior, Gustavo López Bello, y la directora del ministerio, Rocío Jazmín Salinas, fueran a ver la situación en el lugar y elaboraran un informe.

No obstante, más allá de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) no asumió ninguna posición al respecto.

Según la directora de Recursos Humanos de la Cancillería Nacional, Rocío Jazmín Salinas, todavía faltan resolver algunos temas legales.