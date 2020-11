Transporte escolar: Calculan que hay 8.000 afectados en el rubro

Uno de los sectores más golpeados por el periodo de la pandemia, y que hasta ahora no tiene la posibilidad de retomar la actividad, es el sector de transporte escolar. Varios trabajadores tuvieron que reinventarse recurriendo a otras labores como la venta de insumos para el sustento diario del hogar. Esperan que para el 2021 vuelvan las clases presenciales, que posibilitarán nuevamente la circulación de sus unidades.

“Muchos compañeros se dedican a la venta de huevos o remedios refrescantes. Los choferes y azafatas tuvieron que ser cesados. El pago del subsidio estatal de Pytyvõ solo les llegó a algunos y en una sola ocasión. Nos ayudamos como podemos porque muchos de ellos aún no trabajan. Es una cadena porque al no movernos también le perjudica a las gomerías, a la casa de repuestos. No estamos cargando combustibles”, indicó Rolando Martínez, presidente de la Asociación de Transporte Escolar del Paraguay (Atepy). Algunas entidades financieras, asegura, ya envían colacionados para pagar las deudas, pero refiere que es difícil estar al día con esta situación. “En el caso de los propietarios a inicio de año nos endeudamos para mejorar el servicio, en mantenimiento o compra de nuevos móviles”, indicó. AYUDA Para los trabajadores más necesitados, indicó que como representante de la asociación solicitó a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) una ayuda alimentaria. “No pedí para todos, solo para 500 personas, que eran las que más necesitaban en el inicio de la cuarentena. No me dieron ni siquiera 10 unidades de productos alimenticios. Fue como una bofetada porque me dijeron que es mucha la cantidad y existen muchos de todos los sectores”. Indicó que registran un total de 4.000 personas del rubro, entre propietarios y conductores, son los afectados. A ello se le deben sumar los acompañantes. Pero estimó que en total, a nivel país, serían cerca de 8.000 trabajadores quienes de manera directa quedaron sin el ingreso mensual, atendiendo que varios propietarios del interior del país no están dentro de la Asociación de Transporte. Años anteriores, normalmente en época de vacaciones –mencionó– recurrían al servicio de turismo, pero agregó que ahora todavía hay ciertas restricciones. TASAS Desde la Asociación de Transporte también solicitaron exoneración de tasas en municipios, atendiendo que no pueden prestar servicio. En varias comunas como en Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Guarambaré y Ciudad del Este fue aceptado el pedido de exoneración en un 50%, según Martínez. En tanto que en Asunción hasta ahora no reciben respuesta. La nota enviada a la Junta Municipal de Asunción figura con mesa de entrada ya el 20 de agosto. La Asociación de Transporte solicitó que para el caso de habilitación vehicular, para circular eventualmente, se apruebe sin la exigencia de seguro de pasajeros que, aseguran, no necesitan por este año. En la nota también indica que varios trabajadores ya abonaron las tasas municipales en los dos primeros meses de este año, por lo que piden que dicho abono se acredite para el 2021.



Algunas entidades financieras ya envían colacionados para pagar las deudas, pero es difícil con esta situación.

Rolando Martínez,

presidente de Atepy.



Aún no vieron el expediente en Comuna

El director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, Fernando Machuca, consultado al respecto, dijo que aún no vio el expediente de la asociación y que la exoneración para este caso es algo complejo y debe remitirse el estudio técnico a la dirección de Administración y Finanzas y luego a la dirección de Recaudaciones para que puedan expedirse. Indicó que en todo caso debería de ser un fraccionamiento. “Hay que tener en cuenta que el transporte es para el ciudadano y lo que explota el servicio es nada menos que la vida humana”.



nuevo virus del siglo



RETORNO. Trabajadores del volante aguardan poder normalizar su servicio en el 2021.



DIVERSIFICACIÓN. Muchos debieron reinventarse para enfrentar la crisis ante la falta de ingresos.