Transferencias de Cartes dependen principalmente de bancos de EEUU

Para operar a nivel internacional Tabesa realiza sus transferencias vía Banco Basa a través del Banco Nación Argentina, como su corresponsal internacional, por sus cuentas en los bancos The Bank of New York Mellow, Banco Do Brasil SA, Standard Chartered Bank, Wells Fargo Bank NA y Citibank Of America, todos con domicilio en los Estados Unidos. Así el dinero transita por esas entidades para llegar a sus destinos finales.

Otro canal utilizado por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), es el Banco Nacional de Fomento (BNF), que también va por la vía del Banco Nación Argentina, para sus cuentas en el City Bank NA de Nueva York por lo que, una vez más, la mayoría de las transferencias habrían utilizado el sistema bancario norteamericano.

A EEUU. Desde junio de 2019 a diciembre de 2021 se registran según el informe de Seprelad obrante ante la fiscalía, transferencias a Estados Unidos presuntamente como pago a proveedores. La operación en suma alcanzó USD 9.439.145.

En relación a movimientos de dinero Horacio Cartes registra, según destacan, vínculos con el sector financiero bancario a través de la participación personal o familiar-a través de su hermana Sarah Cartes, en el Banco Basa (ex Banco Amambay). En el movimiento bancario se encuentra un más de USD 150 millones, involucrando a bancos de España, Brasil y EEUU, con relación al entonces Banco Amambay, entre el 2017 a 2021.

Sarah Cartes según las declaraciones juradas del actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, se encuentra como deudora en las cuentas a cobrar con un préstamo con su hermano por G. 330.000.000.000. Monto similar a sus acciones en el Banco Basa que ascienden a G. 356.850.000.000 y que la convierten en dueña del 91% de la entidad bancaria.

Exportaciones. En relación a exportaciones de Tabacalera del Este, del 2017 al 2021, se generó un movimiento de USD 1.813.396, según datos aduaneros mientras que los datos financieros indican que la firma recibió de EEUU unos USD 9.134.996.

En tanto también se habla de transferencias en dólares y euros principalmente al Brasil por pago de materias primas y maquinarias según datos de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) recogidas por el dossier de la unidad antilavado de activos. Se cita además como destinos principales México, Islas Caimán, este por USD 64.8 millones. También Bahamas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otros.

En medio de las transacciones de Tabesa con firmas estadounidenses, se incluyen también empresas con Registro de Operación Sospechosa (ROS) y se menciona que Tabacalera del Este figura en la narración de la DWA Private Limited –investigada por lavado de dinero– por su relación con Uriom SA que sería cliente de Tabesa así como también Tabacalera Hernandarias y Global Filters.



9.439

millones de dólares se registró en transferencias de Tabesa a EEUU en operaciones de pago de proveedores.



9.134

millones de dólares habría recibido Tabesa en remesas desde EEUU y poco más de 1 millón en ventas.



Bloqueo económico de la OFAC

Empresas bloqueadas. Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE.

Licencias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió dos licencias generales autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajha SAE y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier firma que sea de Cartes en un 50% o más, hasta el 27 de marzo de 2023.

Acusaciones. La sanción de la OFAC puntualizó que Horacio Cartes tenía vínculos con Hezbollah, ofreció sobornos de hasta un millón de dólares para que se de vía libre a la reelección presidencial y sobornó a legisladores.