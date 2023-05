Tradicional karumbe de Villarrica, testigo hasta de nacimientos

Contó que la incursión en este rubro se inició a muy temprana edad, logrando realizar todo tipo de transportes. Señaló que a su corta edad fue testigo del nacimiento de un hermoso niño del cual hoy en día no tiene ningún rastro, pero le dijeron que al parecer aquella criatura se convirtió en un sacerdote. “Me comentaron que se convirtió en un sacerdote pero no tengo más datos, no manejo su nombre”, indicó.

El transporte típico de Villarrica denominado karumbe, que en español significa tortuga, está vigente desde hace más de 83 años en la zona y sigue siendo toda una atracción para los turistas.

La parada del presidente de la Asociación de Karumbeceros de Villarrica está apostada al costado de la Terminal de Ómnibus. Dijo que el peculiar medio de transporte surgió en el año 1940 y que fue bajo la iniciativa de don Trinidad Benítez.

Karumbe Villarrica (2).jpg Transporte tradicional. Los karumbe forman parte de la postal de Villarrica desde hace más de 83 años.

El karumbe provino de Encarnación y nació con base en la necesidad de taxis en la zona en aquella época. Los vecinos se organizaron y tomaron la decisión de adquirir estos vehículos.

Por su parte, indicó que el karumbe fue de suma importancia años atrás debido al bajo costo del servicio de transporte y la disponibilidad inmediata, situación que sigue ubicando al karumbe en el medio de transporte alternativo de todos los villarriqueños y visitantes.

Don Celso acotó que cada caballo cuenta con su comedero, que de hecho recientemente fue adecuado por la Secretaría Municipal de Bienestar Animal para mayor confort de los equipos y sus respectivos amos.

El costo de un traslado dentro de la ciudad es de G.10.000, mientras que para un recorrido turístico cuesta G. 30.000. Agregó que las personas humildes que no pueden pagar el costo total igual pueden acceder al servicio o incluso sin costo alguno.

IMPACTO PANDÉMICO. La pandemia afectó a karumbeceros, al punto de que varios de sus compañeros tuvieron que abandonar el carro a tracción para dedicarse a otros rubros.

“Éramos muchos los compañeros y lastimosamente la pandemia disminuyó la cantidad de clientes y motivó que algunos abandonaran el karumbe”, señaló.

Manifestó que actualmente son cerca de 15 los trabajadores del transporte típico que se autosustentan con las ganancias obtenidas diariamente.