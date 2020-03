Trabajo recibió nueve pedidos de suspensión de actividades laborales

El Viceministerio del Trabajo recibió hasta el momento nueve solicitudes de empresas para la suspensión de sus actividades laborales, mientras dure la cuarentena ordenada por el Gobierno nacional contra el Covid-19, y evitar de esta manera pagar el salario por estos 15 días a sus trabajadores. Estos pedidos afectarían a un total aproximado de 650 trabajadores, según informó el titular de esta dependencia del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), Luis Orué, quien se reafirmó en que no concederá la suspensión de las actividades, a no ser que las empresas solicitantes acuerden con sus trabajadores el pago de un porcentaje de sus salarios y que opten por medidas compensatorias para recuperar los días no trabajados.