Lauro Ramírez, presidente de Ferrocarriles del Paraguay ( Fepasa ), habló este miércoles con Monumental 1080 AM sobre la publicación que hizo en las redes sociales y generó repudio.

En la noche del martes, a través de su cuenta de Twitter, publicó "que la histórica Estación Central del Ferrocarril" estaba siendo "invadida por campesinos".

Los labriegos, que estaban concentrados en las inmediaciones por la marcha nacional de la Federación Nacional Campesina (FNC), aparentemente, en ese momento derribaron el portón para poder resguardarse de la intensa lluvia que cayó sobre el microcentro de Asunción.

"Rompieron el portón e ingresaron a la fuerza. Nuestro patrimonio histórico en toda la estación y en el museo, expuestos. Ya pedimos apoyo a la Policía Nacional", tuiteó.

El titular de la empresa estatal alegó que en las redes sociales se instaló una "narrativa" sobre la supuesta "insensibilidad". "Como si fuese que el presidente de Fepasa es responsable de la lluvia o de que el portón esté cerrado", añadió.

La histórica estación central del ferrocarril está siendo invadida por campesinos. Rompieron el portón e ingresaron a la fuerza. Nuestro patrimonio histórico en toda la estación y en el museo, expuestos. Ya pedimos apoyo a la @policia_py. — Lauro Ramírez López (@Locomotora) March 22, 2022

Dijo que las personas que "atropellaron" los portones de la Estación Central del Ferrocarril Carlos Antonio López, que recientemente fue enrejada, "a juzgar por las apariencias" no fueron campesinos, sino activistas.

Según Ramírez, en ese momento tampoco hubo mujeres y niños, sino que después fueron traídos en un vehículo hasta el lugar.

"Los que fuimos atacados fuimos nosotros, fue algo flagrante, no hay mucho que decir. Empezaron a atacar por el lado de la sensibilidad, algo que no es correcto. No ocurrió así como se difundió", vertió.

Lauro Ramírez reprochó que no le hayan solicitado ingresar a las instalaciones del área patrimonial y mantuvo que si era el caso iba a "darle la asistencia". "Porque son niños, mujeres, son seres humanos", remarcó.

Al momento de lo ocurrido había funcionarios y guardias de la Estación Central del Ferrocarril dentro de las instalaciones, aseguró.

Campesinos niegan invasión

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, se hizo eco del comunicado de los campesinos e indígenas movilizados en la capital en Twitter.

"Denunciamos la grave omisión de auxilio a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, en plena lluvia torrencial y el temporal, cometido por el director del Ferrocarril, Lauro Ramírez. Pese a los reiterados pedidos de las organizaciones campesinas, cerró las puertas a la gente", señala el texto.

En la misiva negaron la invasión de la estación del ferrocarril.