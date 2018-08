“No me quiero convertir en juez ni fiscal de mis colegas. No soy ningún santo inmaculado. No soy la persona indicada para dar cátedra de ética”, dijo en conferencia de prensa.

Es que el mismo también estuvo en la cuerda floja cuando fue filmado comprando cédulas en las elecciones. La sanción que recibió fue una suspensión por 60 días sin goce de dieta.

“Las decisiones las toma el pleno y hay casos donde ya ha habido sanciones, como el caso de González Daher y Oviedo Matto”, alegó.

Sostuvo que la pérdida de investidura no inhabilitó a los legisladores para que vuelvan a competir en las elecciones.

“Tendríamos que actuar con mucha prudencia, teniendo en cuenta que tenemos una realidad irrefutable, que la ciudadanía más la presión mediática ejerce una fuerza tremenda en esta coyuntura”, dijo el senador de Añetete.

Calificó de una decisión saludable la renuncia del diputado José María Ibáñez, de su mismo sector político.

“Tengo una opinión muy particular. Prefiero ser antipático y desagradable antes que hipócrita”, dijo en defensa del blindaje.

“Estoy convencido de que para la pérdida de investidura se necesitan dos tercios”, insistió, alegando que esa es su interpretación sobre lo que indica la Constitución.

Remarcó que es contradictorio que para sancionar a los parlamentarios o dejarlos sin fueros se precisan dos tercios, y para la pérdida de investidura solo una mayoría.

“En hechos fuertes en donde existe una conciencia ciudadana y mediática, los dos tercios se van a dar, pero sin ningún tipo de dudas”, dijo.

“Son decisiones individuales, creo, que van a prevalecer cuestiones éticas”, insistió.