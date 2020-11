Tímido empate favorece al Ciclón

Cerro Porteño regularizó su partido de la fecha 5 ante Sol de América. El encuentro no ofreció muchas emociones, producto de ello la paridad. Con el empate el Ciclón llega a 21 juegos sin conocer derrota.

Con la decisión táctica de los entrenadores de jugar con un solo delantero, apoyados por cinco volantes, la disputa del balón se centró en el medio- sector. Las fricciones fueron constantes, donde entró a jugar el papel de Carlos Paul Benítez, que cortó mucho y no dio continuidad. En la primera mitad fueron escasas las llegadas de peligro; los arqueros escudados por nutridos marcadores tuvieron poco trabajo.

En la complementaria, el Danzarín apuró el trámite con desbordes de Gustavo Noguera y destellos de Gabriel Esparza quienes metieron presión, pero sin consecuencias. En contrapartida el Ciclón aprovechó los espacios que dejaba Sol cuando iba al ataque, pero no fue la noche de Claudio Aquino o tal vez de Lucena; no se destacaron. Lo particular de Miguel Samudio es que jamás abandonó su sector defensivo. Los técnicos no abortaron el plan de jugar con un solo punta y por ello el grito sagrado fue el gran ausente entre los vecinos de barrio Obrero.

Torneo Clausura 2020 - Regularización Fecha 5. Estadio: General Pablo Rojas. Árbitro: Carlos Paul Benítez 5. Líneas: Héctor Medina y José Mercado. VAR: Arnaldo Samaniego. Amonestados: 29' M. Villasanti, 35' J. Patiño y 42' C. Aquino (CP); 31' M. Pardo, 67' G. Esparza, 80' M. Samudio y 90+5' T. Rojas (SA).

Cerro Porteño (0): M. Martínez 6; A. Espínola 6, A. Duarte 7, J. Patiño 5 (41 J. Giménez 5) y D. Rivas 5; E. Giménez 6, A. Cardozo 6, M. Villasanti 6, F. Carrizo 5 (62 O. Ruíz 6) y C. Aquino 6; N. Haedo 5 (58' R. Martínez 5). DT: Francisco Arce.

Sol de América (0): R. Escobar 6; G. Noguera 7, M. Portillo 6, J. Canale 6 (66' I. Villalba 6) y M. Samudio 6; M. Pardo 5 (82' T. Rojas 5), E. Ferreira 6, R Franco 6 (72' S. Úbeda 5), D. Valdez 6 y G. Esparza 7; N. Viera 6. DT: Sergio Daniel Órteman.