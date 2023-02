"Tercerizar estacionamiento solo   tendrá fin recaudatorio"

El politólogo y urbanista Mario Villalba comentó que el proyecto de estacionamiento tarifado, al ser tercerizado, no cumplirá el objetivo de disminuir el uso de automóviles particulares y fomentar el transporte público que sea además eficiente.

“Si un gobierno municipal implementa el estacionamiento tarifado, y lo gestiona desde el mismo Municipio, de manera transparente; con tecnología, con rendición de cuentas, y si su foco no es recaudar sino reducir el incentivo de que vengan más autos, entonces es otra la lógica. Pero si pone a una empresa su visión será recaudar; cuanto más autos estén estacionados y por más tiempo es mejor para la compañía”, expresó el profesional paraguayo, docente universitario en Políticas Públicas y Liderazgo de la Universidad de La Haya e investigador doctoral de Gobernanza Urbana y Desarrollo en la Erasmus University de Rotterdam, Países Bajos.

El consorcio, expuso, siempre estará incentivando para que aumente la cantidad de vehículos con estrategias de márketing, canjes con empresas, promociones y otros.

“La tercerización sería solo cuando el sector público no pueda hacerlo, cuando no se tenga la experiencia. En este caso el Municipio tiene a un montón de funcionarios y es algo tan simple como cobrarle a la gente que estaciona”, remarcó.

La implementación del estacionamiento controlado y tarifado, a cargo del consorcio Parxin en Asunción, actualmente se encuentra suspendida tras sospechas de irregularidades y la pausa sería hasta que duren las auditorías.

Desde la adjudicación, a finales del 2015, el proceso fue cuestionado por tratarse de un servicio tercerizado y con un alto margen de ganancia con que se quedará la empresa (65%) por explotar el espacio público.

Transporte eficiente. Para el urbanista es clave tener políticas públicas integrales y no medidas aisladas. Primero, señaló, se deben ofrecer alternativas de movilidad, como ampliar la cantidad de bicisendas y dotar de seguridad esos espacios, trabajar para que el transporte público sea eficiente, gestionar buses nocturnos y turísticos. Y recién allí, consideró, se puede implementar el estacionamiento tarifado, ya como un tercer paso.

Para Villalba, ofrecer medios de transporte alternativos y sustentables es cuestión de voluntad.

“No avanza el proyecto de Metrobús, pero cuando se quiere se construye un puente de millones de dólares para cruzar a Chaco’i”, aseveró.

Diseñado así como está, el proyecto de estacionamiento dijo que obviamente generará el rechazo de la sociedad civil, de comerciantes, promotores culturales, de la gente que busca revitalizar el Centro Histórico, atendiendo a que no se tienen otras alternativas de transporte.

“Además de que no hay seguridad en el Centro Histórico de Asunción, no hay una gestión cultural, del territorio integral, los comerciantes consideran que se agrega algo más para que el cliente no quiera ir”, consideró el politólogo y urbanista.