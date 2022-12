TEP dice que colorados no deben ir a locales de la Concertación

El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Santiago Brizuela, dijo ayer que los afiliados colorados deben concurrir a los locales de votación establecidos por el organismo electoral en todo el país e instó a los líderes, a los candidatos de todos los movimientos, a los apoderados y afiliados en general a poner distintivos a los locales de votación con letreros que digan: Elecciones ANR o bandera roja para distinguir los locales de los colorados.

“En los locales de votación de la Concertación no van a estar los nombres de los candidatos del Partido Colorado. Lo que dijo Efraín Alegre no es cierto, no hay que ir masivamente a los locales de votación de la Concertación con la idea de que van a encontrar a los candidatos colorados en esos locales. Las elecciones internas coloradas se realizan en los locales habilitados por el TEP y, en este sentido, quiero instar a los líderes, candidatos, apoderados, veedores o cualquier afiliado que colabore con la identificación de los locales de votación de la interna colorada”, agregó Brizuela.