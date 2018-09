“Teníamos que liquidarlo antes”

El Ciclón quedó a un punto de Olimpia y según el volante central azulgrana ahora la presión es para el puntero, “pero para eso nosotros no tenemos que volver a fallar”.

En cuanto al rendimiento del equipo, el Topo apuntó que se notan los trabajos tácticos que realizan en la semana. “Tenemos muchos movimientos trabajados y eso nos da la posibilidad de generar más oportunidades de goles”.

Por último, Cáceres habló sobre el hecho que hoy le toca recibir las faltas y no darlas. “Ahora me toca recibir los golpes. El hecho de tener mucho la pelota hace que no tenga que marcar demasiado, sino que tenga que jugar mucho más”.