Tembetary y Tacuary se asoman

Sacrificada victoria. Alexis López (*). Con un hombre menos en cancha, Tembetary sacó fuerzas de flaquezas y logró vencer de visita 3-2 a Colegiales. Estadio: Colegialito (local Colegiales). Goles: 45’ Esteban Thompson y 90’ Pedro Fernández (C); 26’ Julio Domínguez, 69’ y 73’ Ramón Sosa (T). Amonestados: 17’ Andrés Benítez, 23’ Esteban Thompson y 86’ Robert Espínola (C); 44’ Cristhian Fonseca (T). Expulsado: 66’ Willian Palacios (C). Recaudación: G. 1.215.000 por 81 pagantes.

Sin goles en Barrio Obrero. Antonella Sánchez (*). En un juego muy trabado, 24 de Setiembre no pudo superar a Atlántida de visitante e igualaron 0-0. Los aregüeños se complican en su lucha por ascender. Estadio: Flaviano Díaz (local Atlántida). Gol: No hubo. Amonestados: 41’ Milciades Cáceres, 53’ Milner Jara y 90’ Mario Navarro (A). 41’ Gerardo Echeverría y 66’ Roger Medina (24S). Recaudación: G. 4.365.000 por 291 pagantes.

Colón quiere sumarse al lote de arriba. Cynthia Barcovich (*). Cristóbal Colón de Ñemby derrotó al 3 de Noviembre por 3-2 y se asoma al pelotón de los que luchan por dos puestos de ascenso. Estadio: Rubén Ramírez (local 3 de Noviembre). Goles: 10’ Luis Orlandini y 55’ Carlos Espínola (3N); 36’ y 69’ Juan Roa y 89’ Nicolás Riquelme (CC). Amonestados: 7’ Gabriel Ferreira, 53’ José Salgado y 88’ Alexis González (3N); 8’ Sergio Bareiro, 67’ Carlos Roa, 70’ Ángel Salinas y 89’ Nicolás Riquelme (CC). Recaudación: G. 1.110.000 por 74 pagantes. (*) Cronistas FA.