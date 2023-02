El negocio de los pasajes se creyó tontamente que daría los números reales de pasajeros para hacer que el subsidio se ajuste a la realidad; sin embargo, la mentira sigue y estamos pagando miles de millones de guaraníes para un pésimo servicio donde están coludidos sector privado y público. El peaje es igual. Se roba desde la construcción física de los mismos como en las cantidades recolectadas. No hubo ningún ministro capaz de evitarlo. Y de los políticos tarifados ni hablemos. Ahora con el chorro cortado están tan desconcertados que hasta Blas Llano, en retirada de la política, amenazó con volver a la cátedra universitaria. No es el único. Los tarifados del “mensalao” criollo denunciados por los EEUU siguen muchos y el que pagaba entregó esta semana sus empresas a sus hijos como anticipo de herencia.

La tarifa que se aplica no se cumple, es irrelevante en la realidad y los que reciben juran lealtad al que paga, sea antiguo o nuevo. Ese es uno de los tantos mecanismos de corrupción con los que convivimos en este país. Se coloca una cifra solo como piso. Como referencia para apretar sobre esa base la liberación de algo. Los policías lo saben y lo usan con frecuencia. Los que tienen órdenes de captura y son demorados pagan con relación a su movilidad. Me lo dijo un policía que los más baratos son los que caminan y luego van subiendo en relación directa a la moto o vehículo en el que se desplaza. La movilidad determina la tarifa en ese caso. Ni hablemos de los montos del Fonacide entregados a intendentes y gobernadores para la educación y que no han modificado para nada su calidad y menos la infraestructura. La merienda escolar es todo un mecanismo aceitado de robo que un plato de comida que no supera los 6.000 guaraníes puede llegar a pagarse el doble sin ningún fundamento ni razón.

Agobiado por la corrupción brasileña alguna vez su presidente Fernando Henrique Cardoso pidió a sus funcionarios que robaran “de a un dígito”. Aquí los nuestros superan de lejos el 25%.

El pase de factura en el sector público donde abundan “vagos y haraganes que no quieren trabajar”, como dijo Peña de los argentinos, aprietan en tiempos electorales contratos leoninos a los intereses de los dueños, como en el IPS, donde el acuerdo colectivo garantiza su condición de casta superior en la estructura administrativa del Estado. Privilegios absurdos llevan a consolidar la injusticia que después no se pueden sacar porque son “derechos conquistados”.

Hay mucha tarea por hacer en este país que anda por su cabeza. Nadie sabe si tiene presidente o no y su vice significativamente corrupto ha desaparecido de la faz de la tierra, cargando consigo la desvergüenza de seguir en el cargo. Su ex socio no puede ni firmar los cheques de su partido. Ha perdido tanto poder que cree que los americanos se comerán el cuento de que sus empresas han dejado de ser suyas porque les dio en anticipo de herencia a sus hijos, que también están sancionados. Somos tan ingenuos los paraguayos en estas cosas que damos lástima. Unos cuantos empresarios tarifados quedarán pegados a él intentando manotear algo en el camino. Sus abogados disfrutando de haberlo hundido más para facturarle mejor.

Alguna vez debemos recuperar el pacto colectivo de rescatar el bien común para la política. Que las tarifas se respeten y se cumplan para que, por sobre todo, entendamos de una vez por todas que una República se basa en códigos compartidos y que se cumplen siempre. Hasta el desorden admite cierta lógica.