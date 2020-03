Tapabocas hechos por manos solidarias

Estas mascarillas son elaboradas en el centro textil, que forma parte del Centro de Entrenamientos del Ministerio de Trabajo. La entidad estatal informó que cuentan con la habilitación de bioseguridad de la salud para este tipo de producciones. Las instructoras que se sumaron a esta labor son 20 y lo hacen de manera voluntaria, demostrando su apoyo a la campaña por frenar la pandemia. En principio se elaborarán unos 3.000 barbijos.

Nueva Misión. La Fundación Payasonrisas también emprende una campaña similar para elaborar al menos 5.000 tapabocas. Telas Tnt o friselina, algodón jersey y cordón de goma es lo que solicitan esta vez los voluntarios para emprender este trabajo solidario.

Los interesados en colaborar con la organización, dedicada a llevar sonrisas a los hospitales públicos pueden comunicarse al (0986) 234 012. El propósito de los Payasonrisas es donar los barbijos a todos los trabajadores de los hospitales y pacientes que no puedan adquirirlos.

Son muchas las personas que de modo particular están poniendo su tiempo y conocimientos para contribuir a la causa. Se recuerda que, al menos, mientras no haya circulación viral, las personas sanas no precisan llevar tapabocas, solo aquellos que presenten síntomas respiratorios.